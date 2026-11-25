黑猩猩的叫聲隨著成長出現類似人類口音！英國動物科學研究團隊分析尚比亞與坦尚尼亞兩地的黑猩猩族群，發現不同群體間的發聲差異會隨個體成長而更明顯。如今，這項研究有助理解靈長類溝通演化的早期線索，並提醒學界不能僅以基因決定論看待動物發聲。

聲紋比對呈現差異

《地球報》報導，研究團隊分析尚比亞欽豐希野生動物孤兒院與坦尚尼亞貢貝國家公園共30隻黑猩猩的1萬1225個叫聲片段，涵蓋咕嚕聲、嗚咽聲與笑聲。透過聲紋圖測量15項聲學特徵後發現，幼年組在三種叫聲的群體辨識率均大幅提升，顯示不同族群的發聲特徵會隨著成長而更加分明。

如此一來，黑猩猩的發聲並非自出生起便完全固定，而是會在與社群及生態環境互動的過程中持續發展。研究團隊分析，各類叫聲受影響的程度與聲學特徵不同，為維持辨識度而較難出現明顯群體差異，且兩地錄音設備與追蹤個體重疊度有限，仍需審慎判讀。

非人類語言演化

《科技日報》報導，由倫敦瑪麗女王大學博士生吉拉戈西安領軍的團隊指出，部分族群聲學特徵在嬰兒期就已初現端倪，另一些則在幼年階段才逐步浮現，挑戰了動物叫聲僅由先天基因決定的傳統看法。

儘管如此，黑猩猩的「方言」或群體差異並不等同於具備詞彙與文法的人類語言，也尚待驗證黑猩猩自身是否能藉此辨識不同族群。儘管尚難精確拆解基因、生理發育、棲地環境與社會經驗各自的比重，但這項跨年齡階段的研究為探討靈長類溝通多樣化與人類語言演化起源提供了重要起點。

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