綠鬣蜥是外來種野生動物，近幾年在中南部擴散並造成農作損害，農業部成立防治應變小組，2年來移除近50萬隻，南部核心入侵區目擊量下降，防治初見成效。

農業部林業及自然保署今天發布新聞稿，因應綠鬣蜥在中南部擴散並造成農作損害，自113年底邀集地方政府、專家學者及民間團體共同研商，成立「綠鬣蜥移除防治應變小組」，114年起擴大移除量能。

林保署統計，114年全國移除逾26萬隻綠鬣蜥，115年截至11月上旬已移除逾23萬595隻。

林保署也委託專業團隊在全國設置420處監測樣區，其中屏東縣106處、高雄市99處、台南市86處、嘉義縣32處。

林保署表示，依據114年、115年產卵季的監測結果顯示，台南市三爺宮溪、二仁溪、南山公墓及竹溪流域，高雄市曹公新圳、大寮排水及鳳山溪流域，及屏東縣隘寮溪、麟洛溪、萬丹大排、下淡水溪支流、東港溪下游及大鵬灣等地，樣點平均目擊量已呈下降趨勢。

林保署指出，部分核心入侵區目擊量下降，不代表各地入侵情形都已趨緩。台中、南投及彰化交界的烏溪流域，雲林縣古坑、雲林溪及北港溪流域，及嘉義縣八掌溪中上游，仍須持續監測族群分布。苗栗縣目前處於入侵初期，縣政府已加強周邊地區及鄰近水系的監測，並會同林保署新竹分署查證與移除，降低族群在當地建立及進一步擴散的風險。

林保署表示，各地棲地條件與農作受害程度不一，未來將結合族群監測及農作危害調查，蒐集農作受害情形，分析族群分布、數量與實際危害的關聯，辨識族群數量較多及農作危害較嚴重區域。

林保署說，116年持續與地方政府合作，依現地不同場域的入侵狀況採取不同措施，核心入侵區將加強熱區巡查，優先移除具繁殖能力的個體；新擴散區著重及早通報、查證與處置。

林保署呼籲，民眾如發現綠鬣蜥，可透過在地通報管道（市話撥打1999專線）提供發現地點及影像資訊，協助掌握族群分布情形，共同防堵綠鬣蜥擴散，維護台灣農業、生態及環境。