在台灣出生長大的15歲白犀牛「阿里郎」赴韓聯姻，昨天晚間已順利抵達韓國，未來將參與韓國當地白犀牛的配對繁育，為當地族群引入台灣血緣，提升族群基因多樣性。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）統計，南方白犀牛已被列為近危物種，截至2024年底，非洲野外族群估計僅剩1萬5752隻，較2023年減少1712隻。

六福旅遊集團去年與韓國愛寶樂園動物園簽署合作協議，締結為「保育友好姊妹園」，並由此展開白犀牛「阿里郎」赴韓的跨國保育計畫。

由於「阿里郎」重達2000公斤，創下台灣有史以來單一物種體型最大、重量最高的近危動物跨國輸出紀錄。

六福旅遊集團指出，昨天上午「阿里郎」在照養團隊陪同下，緩步進入特製運輸箱籠，再由專車自六福村運往桃園國際機場，隨行的獸醫師與保育員也搭乘同一班貨機，陪伴「阿里郎」前往韓國，並透過箱籠內的攝影設備，隨時掌握牠的狀況。

六福旅遊集團表示，「阿里郎」昨天晚間已經順利抵達韓國，將會密切觀察牠後續在韓國的適應狀況。

六福旅遊集團說，為確保運輸過程安全，團隊依據「阿里郎」的體型與重量量身打造專用運輸箱籠，並投入半年多時間進行適應訓練，循序引導牠熟悉箱籠環境、練習自主進出及停留，同時提前適應運輸過程中可能出現的聲響，降低環境變化帶來的不安。

六福旅遊集團指出，「阿里郎」肩負跨國保育繁育任務，未來將展開後續適應及健康管理，並依雙方保育規劃，參與白犀牛配對繁育，為韓國當地族群注入新的基因來源。