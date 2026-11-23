台北市動保處從民國105年推動「TAS浪愛滿屋」計畫，與民間機構合作設置動物認養站，累積已有29處店家持續參與合作並已成功送養338隻犬貓。店家分享加入計畫首年，即有位客人仲小姐成功認養浪犬「朗朗」，10年來飼主與店家維持良好互動。

動保處表示，北市只有1處位在內湖安美街的公立動物收容處，過去常因地處偏遠而降低市民前往認養意願。為突破限制，動保處持續推動「台北市委託民間設置TAS浪愛滿屋推廣動物認養」計畫，透過公私協力與在地店家合作設置多元認養據點。

動保處說，店家利用店內適當空間暫時收容並妥善照顧犬貓，讓收容毛孩走出動物之家、融入社區生活圈，這29處店家也成為協助台北市動物之家收容犬貓認養的重要推手。店家類別涵蓋寵物用品店、寵物旅館及漫畫店等多元業者。

今年動保處更特別推出全新專屬視覺與海報，以溫暖的手繪插畫風格與溫馨色調呈現市民在日常生活圈中與動物之家犬貓互動的幸福模樣，並用房屋的圖案，象徵「一起給毛孩溫暖又愛的家」，希望藉此讓更多待認養犬貓獲得被看見與被認養的機會。

北歐寵物旅館翁老闆表示，協助照護動物之家的狗狗過程中，只是多一隻動物、多一張嘴，對店家運作影響不大，期待更多同業與社區店家響應公私協力，為浪浪創造更多被看見的機會。正在店家等待認養的狗狗「酥酥」也在現場亮相，讓更多人認識牠。

另外，北歐寵物旅館特別分享在計畫加入首年，即有位客人仲小姐成功認養浪犬「朗朗」，10年來飼主與店家維持良好互動，朗朗常回到北歐寵物旅館寄宿、散步、洗澡、參加游泳課與運動，互動密切，TAS浪愛滿屋提供店家與認養家庭之間搭起了良善互動的循環。

動保處補充，凡認養台北市動物之家犬貓的民眾皆享終身免費狂犬病預防注射、免費植入晶片及寵物保險補助等高達10項幸福犬貓福利。