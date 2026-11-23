根據農業部調查，114年全台飼養的家犬及家貓總數已達320萬隻，為了照顧家中的寶貝，有人每月花兩萬元買狗糧，狗狗仍可能營養不良。杜瑪動物醫院院長鍾昇樺曾收治一隻八個月大的獒犬，飼主只餵牠大量生肉與骨粉，送醫時瘦骨嶙峋、髖關節發育不良，連站立都困難。

「價格跟價值是不一樣的事情。」鍾昇樺指出，挑選寵物食品不能只看食材昂貴與否，應回到營養是否均衡，尤其不能只看肉含量或價格，成分表前五至十項都值得留意。

無穀、天然不見得就比較健康

「無穀、天然、無添加、人食等級等許多寵物飼料標榜的產品特色，不代表比較健康」鍾昇樺說，花錢不見得買到健康，即使是飼主自行烹調寵物食品，搭配上也可能缺少微量營養素。反而是依科學配方生產、經過長期餵食試驗的商業寵物食品，較能做到營養均衡，安全較有保障。

就像民眾選自己的保健食品也會研究其相關報告，鍾昇樺指出，部分大型國際廠商會進行約半年的餵食試驗，觀察犬貓的生理狀態、抽血評估，並投入原料品管、留樣與溯源。選購寵物食品不論產地，標籤至少要有成分、適用生命階段、熱量、建議餵食量，以及聯絡得到的公司或代理商，最切忌來路不明標示不清的寵物食品。

看懂標籤 認明餵食試驗

鍾昇樺舉例，像美國寵物食品發展較早、規範較完善，隨科學研究修正，且受到美國食品藥物管理局（FDA）與各州法規管理，配方也符合AAFCO（美國飼料管理官員協會）營養標準或經AAFCO程序餵食試驗。

此外，若寵物食品經過AAFCO程序餵食試驗，飼主可以在包裝上清楚看到文字標示；就算配方與經試驗的產品相同，也不能直接推論具有相同品質。

鍾昇樺強調，為分散單一品項或批號出問題的風險，健康犬貓可準備二至三款主食，每吃二至三包後更換。而處方飼料則應在獸醫師指示下使用，提早吃不見得能預防疾病。飼主每次帶寵物打疫苗、健檢或看診，可主動開口與獸醫師討論飲食，確認營養是否合宜，作為挑選寵物食品的重要依據。