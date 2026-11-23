從小在六福村出生長大的白犀牛「阿里郎」明天將啟程至韓國擔負繁育任務，由於「阿里郎」重達2000公斤，創下台灣有史以來單一物種體型最大、重量最高的近危動物跨國輸出紀錄。

六福旅遊集團今天舉行「白犀牛阿里郎赴韓行前記者會」，宣布在台出生長大的15歲公白犀牛「阿里郎」明天將啟程赴韓國愛寶樂園聯姻。

根據國際自然保護聯盟（IUCN）統計，南方白犀牛已被列為近危物種，截至2024年底，非洲野外族群估計僅剩1萬5752隻，較2023年減少1712隻。

六福村的白犀牛保育有成，目前共圈養22隻個體，是亞洲第2大的族群量，但為了避免白犀牛近親繁殖，並促進不同地區白犀牛族群的血緣交流，六福旅遊集團近年積極與國外合作。

繼2021年從台灣遠嫁日本的白犀牛「艾瑪」後，六福村這次則將白犀牛「阿里郎」送往韓國聯姻，盼能繁衍後代，並創下台灣有史以來單一物種體型最大、重量最高的近危動物跨國輸出紀錄。

白犀牛保育專案負責人吳炫毅表示，「阿里郎」在族群裡是一個小霸王，但與飼養員的感情很好，飼養員一叫，「阿里郎」就會「咚咚咚」地跑過來。

吳炫毅表示，「阿里郎」體重2000公斤，是破壞力較強的成年公犀牛，因此很容易用犀牛角把箱籠用壞，但在配合訓練與加強箱籠穩定度下，讓「阿里郎」慢慢接受待在箱籠裡。

吳炫毅指出，由於台韓沒有貨機直航，因此「阿里郎」此趟必須到香港轉機，光航程就要8.5小時，若再加上車程，「阿里郎」要在箱籠裡待17小時左右，近期測試都有達到目標，希望明天可以順利達成使命。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，白犀牛保育不能只著眼於現有族群的照養，更需要為下一代繁衍創造條件。目前六福村共照養22隻白犀牛，繼去年迎來白犀牛寶寶「花枝丸」後，今年11月初再添1隻白犀牛寶寶，預計近期與遊客見面。

賴振融指出，2027年將擴大升級「犀牛繁育研究基地」，期盼在既有繁育成果的基礎上，深化白犀牛照養、繁育與研究。

賴振融表示，「阿里郎」出生後就取名，沒想到就要前往韓國，讓他們既開心又傷心，但這也代表台灣在白犀牛復育的成果。接下來將與越南合作，推動白犀牛繁育計畫。