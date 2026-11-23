新北市淡水區有民眾日前要開車時聽見車內傳出微弱的貓叫聲，經搜尋發現1隻小貓頭卡進底盤的孔洞，因擔心造成小貓受傷立即向新北市動保處求助。動保員到場後成功幫助小貓脫困，目前小貓已被帶回淡水動物之家，交由獸醫師檢查及照護。

新北市動保處表示，淡水有民眾日前早上從社區大樓地下停車場準備開車出門時，突然聽見車內傳出微弱的貓叫聲，起初以為小貓躲在引擎室內，打開引擎蓋仔細查看，卻遍尋不著貓咪的蹤影。循叫聲尋找後發現一隻小貓卡在車輛底盤下方，頭部卡在底盤孔洞，身體無法前進也無法後退，受困情況相當棘手。因擔心貿然拉扯會造成小貓受傷，民眾立即致電向動保處求助。

淡水動物之家動保員到場後，評估小貓受困情形及救援方式，以避免救援過程中造成二次傷害。因小貓頭部卡在底盤孔洞內，動保員耐心尋找適當角度，成功將小貓救出，隨後將小貓帶回淡水動物之家，交由獸醫師檢查及照護。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，近期氣溫開始下降加上早晚溫差較大，幼貓為尋找溫暖的地方，可能會鑽進汽車引擎室、底盤或輪胎附近躲藏取暖，增加受困及遭夾傷的風險。這次的小貓可能就是為了避寒而鑽進車輛內部，卻不慎將頭部卡在底盤孔洞中。經過獸醫師詳細檢查，小貓並無明顯外傷健康狀況良好，後續將待健康情形穩定後開放民眾認養，為牠尋找一個溫暖的新家。

動保處提醒，天氣轉涼車輛引擎室及底盤容易成為流浪貓躲藏取暖的地方，民眾在發動車輛前建議先輕拍引擎蓋、敲擊車身或按鳴喇叭，並查看車輛底部及輪胎周圍是否有貓咪躲藏，確認沒有動物受困後再發動車輛。若發現動物鑽入車輛內部或受困，切勿貿然發動引擎或強行拉扯，以免造成動物進一步傷害，應撥打1959動保專線通報，由專業人員協助處理，共同守護動物安全。

民眾起初以為小貓躲在引擎室內，打開引擎蓋仔細查看，卻遍尋不著貓咪的蹤影。圖／新北市動保處提供

小貓剛被救出時略顯驚恐。圖／新北市動保處提供