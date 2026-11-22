新北市平溪區十分瀑布今驚傳蜂螫意外，中午12時左右，十分遊客中心通報，有約30名民眾在前往十分瀑布途中，遭到蜂群攻擊，造成多人遭蜂螫，所幸目前所有傷者意識均清醒。衛福部提醒，民眾遭蜂叮傷後，應用鑷子立即把尾刺或毒針拔除，再冰敷。

衛福部指出，被蜂叮或咬皆屬蜂叮，主要的重大傷害以虎頭蜂（胡蜂）螫傷為主，其中以黑腹胡蜂毒性最強。一旦被蜂叮傷，臨床表現主要有三種。

1.非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫等症狀，大多症狀在數小時內緩解。 2.毒性反應：常發生在被多次叮咬後，因為毒素累積而引起，症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。 3.過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。

當蜂叮傷後，以症狀治療為主，需冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，因其上有毒囊，為避免拔除時擠破，應避免直接以手拔除，需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。如果出現有嚴重全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。

衛福部提醒，被蜂螫後，最怕就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。

從虎頭蜂生活史觀察，新蜂王大約從每年三至四月份開始建立巢穴，蜂巢逐漸增大，族群逐漸增多，到了四、五月份可能增加到千餘隻，到了九至十一月份時蜂群已增加到近萬隻，此時蜂群較不穩定，一方面幼蟲生產過多，食物需要量增大，但野外食物來源卻漸漸減少，幼蟲可能因發育不良而死亡；另一方面有新蜂王產生，新勢力形成，使得蜂群攻擊性變強，最容易發生螫人的情形。

衛福部表示，一般人要注意的，首先就是避免蜂螫，尤其是在蜂群最多、最不穩定的九至十一月。避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆衣服，可以減少被蜂螫的機會。當發現自己被一隻虎頭蜂盯上時就須注意，不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓牠認為接近者有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。如果附近只有一隻，但不幸被螫，就要趕快離開現場，避免被後來的一群虎頭蜂趕上。