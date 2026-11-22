林業保育署台中分署昨天晚上接獲通報，大雪山國家森林遊樂區船型山林道發現台灣黑熊，近期附近的AI自動相機有拍到黑熊出沒，加上是殼斗科果實成熟掉落期，為了避免人熊衝突，分署已經封閉林道，預計持續到24日，也會加強巡視，請民眾暫時不要前往。

台中分署表示，21日晚間接獲伐採廠商通報，船形山（210）林道3K處目擊黑熊，立刻啟動應變措施，派遣森林護管員到現場勘查並設置封閉告示；林道封閉期間，森林護管員每天會加強巡視，周邊再架設4G紅外線自動相機，持續觀察黑熊活動情況。

台中分署指出，2024年開始大雪山森林遊樂區就建置了AI防熊系統，避免人熊衝突，包含43K餐廳、住宿區、49K小雪山資訊站與35K收費站鄰近船型山林道等遊客眾多的區域。

分署表示，近期AI相機拍到的黑熊出沒區域主要在林道外圍森林，離林道和收費站、遊憩區有段距離，根據過去監測記錄，黑熊偏好使用大雪山地區林場時代遺留的舊林道；最近是殼斗科植物落果期，黑熊可能會前往覓食，昨晚廠商目擊的區域已經臨近收費站，顯示出黑熊活動範圍在逐漸接近人類區域。

分署提醒，大雪山森林遊樂區35K收費站、43K遊客中心、49K小雪山資訊站都有免費的熊鈴，民眾進入山區也宜結伴行動，避免晨昏時段，若遇到黑熊請保持冷靜緩慢後退，不要靠近追逐。