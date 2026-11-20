高雄市梓官區今天傍晚出現一匹白色小馬在道路上漫步，牠一路從梓官走到楠梓區藍昌路與智昌路口，才被34歲董姓男子安撫下來並用繩索拴住，警民合力把馬平安控制住，這匹馬今年7月才在颱風天在岡山街頭「逛大街」，今晚又再次溜出門，警方將依道路交通管理處罰條例對飼主開罰。

岡山警分局梓官分駐所今天下午5時許接獲報案，民眾指出梓官區城隍巷附近有一匹馬在道路上漫步，警方立刻派出2車4名員警，從梓官區沿線搜尋攔截，一路通報並維護用路人安全。

馬兒最後走到楠梓區藍昌路與智昌路口，被董姓男子安撫成功，用繩索妥善拴住後報警，員警趕到後和董男一起控制現場，避免馬兒被往來車流驚嚇。

經了解，這匹馬「阿比」是杜姓飼主清洗馬廄時不慎脫逃，飼主的25歲王姓友人到場後，看到馬兒安然無恙，頻頻向警方和民眾道謝，之後由飼主把馬載運回去。

這匹白底帶淺棕色斑塊、鬃毛和尾巴淡金色的小馬「阿比」並不是第一次上街，今年7月11日颱風天上午，牠也獨自漫步在岡山區公園西路、民族路一帶，吸引民眾駐足圍觀，有熱心民眾擔心馬被車撞到，把牠牽到前峰派出所，由於那匹馬特徵鮮明，當時員警一眼就認出飼主是杜姓女子，因颱風天天氣較涼爽，請朋友帶愛馬出門散步，沒想到馬兒掙脫束縛溜上大街，所幸沒有人馬受傷。

警方表示，飼主疏縱馬匹在道路上奔走、妨害交通，將依道路交通管理處罰條例第84條舉發，處300元以上、600元以下罰鍰，呼籲飼主務必妥善管理圈養設施，並隨時留意動物動態，不要因一時疏忽讓動物闖入道路，共同維護用路人安全。