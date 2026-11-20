基隆市安樂區新西街今天一隻德國狼犬趁主人開門時脫逃，在附近接連咬傷3路人，其中2名70多歲長者由救護車送醫，另名機車騎士則自行就醫，3人均無生命危險。基隆市動物保護所表示，飼主疏縱犬隻致他人受傷，將依動物保護法裁處3千至1萬5千罰鍰並收容犬隻。

這隻德國狼犬叫「Amen」，約5歲，今天上午飼主開門要外出時，Amen趁隙偷溜出去，當時沒有拉繩繫綁，一見路人就狂吠咬人，先後咬傷70歲杜女、70歲李男及另名機車騎士，導致杜女、機車騎士腿部受傷，李男臀部受傷，飼主追出要制止已來不及。

飼主表示，Amen平時對家人十分友善，但一遇到外人就性情大變，多次教導仍無法改善，當時馬上追出要制止仍來不及，幾經考慮後決定將牠交給動保所照顧，他們也很不捨及無奈，這次幸好沒有咬到小孩。

基隆動保所表示，有關安樂區新西街89巷犬隻咬人案件，因飼主未看顧好飼養的德國狼犬，導致犬隻疏縱咬傷他人。動保所已派員至現場查訪，並受理飼主不擬飼養申請案，已將犬隻帶往寵物銀行收容。

動保所長陳柏廷表示，此案因疏縱致他人受傷，依動物保護法得處3千到1萬5千元罰鍰，提醒飼主務必將所飼犬隻顧好，以免疏縱造成損傷且觸法。

動保所了解，該犬幼犬時期曾獲得幼小犬組的比賽冠軍，原本由新北市一名飼主飼養，但因常吠叫影響安寧才轉移到基隆山區由現任飼主飼養。