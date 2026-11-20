台南接連傳毒狗事件，其中新市區接連三起、動保團體質疑警方與市府動保處連續接獲檢舉，卻消極不作為，造成第三次有人下毒才害死原本美國有人要收養的無辜哺乳母狗、留下九隻小狗。

台南市新市區三新橋旁河堤道路傳出接連發生毒狗事件，動保志工指控，10月27日到11月14日，當地陸續有犬隻疑遭毒害死亡，包括幼犬及哺乳中母犬，質疑警方及動保單位初期處理消極，未積極採樣追查，直到她向上反映，才採樣。

台南市動保處表示，10月27日及第二次接獲檢舉，動保處人員到場都沒看到狗遺體，當地人自稱已處理，因而無法採樣，上周又接獲通報，現場有死亡哺乳母狗，就立即採樣送驗，預計下月才會有結果。為避免遭控地主可能再違法，今天已通知製作筆錄。善化警分局也表示，已要求當地派出所主管前往關切，並留下監視器畫面，化驗結果是現場的毒物致死，會協助主管機關動保處法辦。

徐姓動保志工指出，10月27日首次發現毒狗，當時河堤上約200公尺範圍內遭噴灑農藥，高麗菜田周邊也有農藥，當天試圖抓紮的4隻狗也受到影響。她表示，當時新市派出所稱調閱監視器有看到人，但因現場沒有犬隻屍體，無法提出告訴，並表示會找嫌疑地主了解。

徐姓志工指出，11月8日又有一隻幼犬死亡，11月14日則有一隻正在哺乳的母犬疑似中毒死亡。當時母犬有8隻幼犬，原本正等待幼犬斷奶後安排送養已聯絡的美國家庭，母犬死亡後，幼犬也失去照顧來源。

她表示，自己有25年處理毒狗案經驗，這次發生後，發現警方與動保處初期沒採樣便結束處理，她力爭才再次到現場採樣，並通知警方及動保單位採樣及對母犬----------------化驗。

她也質疑，警方未積極追查監視器畫面中的可疑人士，並批評相關單位對農藥可能造成的影響缺乏重視。她指出，河堤周邊約5分地範圍有農藥，除了犬隻，也可能影響早晚在附近運動、散步的居民與飼養的動物。

她說，已將案件投訴相關單位並向市長反映，呼籲各方正視。自己在新市區中興街146號協助流浪貓狗送養、抓紮及結紮，希望相關單位能積極追查，避免類似事件再度發生。