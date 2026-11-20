溪流不只是水資源，也是珍稀淡水魚的生存家園，但極端氣候、水利工程及河川構造物，正威脅魚類棲地。南投林業分署鎖定烏溪流域3種保育類淡水魚，推動跨機關合作，從工程施工前後調查、棲地巡護到魚隻緊急救援，盼降低人為及環境變化帶來的生存衝擊。

林業及自然保育署南投分署19日召開「115年國土生態綠網關注淡水魚種保育跨域合作平台會議」，邀集相關機關及研究團隊，針對巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及台灣副細鯽3種保育類淡水魚，討論棲地維護、魚隻救援及生態友善工程等合作方向。

南投分署指出，林業保育署自民國107年起推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，南投分署盤點轄內重要棲地及關注物種，畫設6條保育軸帶，其中烏溪流域中上游及貓羅溪支流段，將上述3種淡水魚列為重要關注物種。

這3種魚類面臨不同生存威脅，包括極端氣候造成溪流水量變化、水資源工程可能導致溪流乾涸，以及河川構造物阻礙魚類移動與族群交流，讓原本有限的棲地更加脆弱。

此次會議聚焦兩項具體行動。首先，針對烏溪上游台灣副細鯽的重要棲地，南投分署邀請水利相關單位加入合作平台，未來工程施工前、中、後，應加強魚種調查、通報及救援，並研議將自然解方（NbS）理念導入河川工程，在滿足治水需求的同時，兼顧溪流生態。

其次，烏溪下游陳氏鰍鮀面臨枯水期棲地乾涸、魚隻受困問題，會議研議加強農田水圳及相關水利設施巡護，建立即時通報與魚隻救援機制，避免魚類因水量不足而失去生存空間。

南投分署長李志珉表示，淡水魚保育牽涉水資源管理、工程治理及棲地維護，無法單靠單一機關完成，未來將持續透過跨域合作平台整合公私部門資源，從物種監測、棲地維護到緊急救援，共同守護珍貴淡水魚類及溪流生態。

南投林業分署召開淡水魚保育跨域合作平台會議，邀集相關機關及研究團隊，研商巴氏銀鮈、陳氏鰍鮀及台灣副細鯽的棲地維護與救援措施。圖／南投分署提供

南投分署盤點轄內重要棲地及關注物種，畫設6條保育軸帶，持續串聯公私部門力量，守護南投珍稀淡水魚類。圖／南投分署提供