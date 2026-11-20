海委會補助台大團隊，針對海龜皰疹病毒五型與海龜血吸蟲2種嚴重疾病，成功研發可在救援現場使用的快篩套組，僅需60至80分鐘即可得出結果，大幅提升第一線救傷效率。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，透過海洋科技專案計畫補助台大教授楊瑋誠團隊，針對全球海龜健康威脅最嚴重的「海龜皰疹病毒五型（ChHV5）」與「海龜血吸蟲」，開發出「隔絕式恆溫聚合酶鏈鎖反應（iiPCR）」快速診斷檢測套組，未來可廣泛應用於海龜保護區、研究機構、救援設施及野外救援環境。

海委會表示，海龜從稚龜成長至能繁殖的成龜需耗時數十年，除了漁網纏繞、海洋廢棄物等威脅外，疾病問題近年也日益受到重視。過去檢測海龜疾病多須將樣本送回實驗室，以傳統PCR技術分析並等待結果回報，難以在救傷現場即時掌握病原狀況。

海委會說明，此次開發的快篩套組從核酸萃取到完成iiPCR檢測，僅需60至80分鐘即可獲知結果，大幅縮短診斷時程；且設備輕巧易攜帶、具備高靈敏度與特異性，操作簡單，經訓練的救援或收容人員即可上手。

透過現場快篩，救援人員能在第一時間掌握海龜是否感染這些病原，及早評估隔離、優先治療、安排後續照護或進一步送驗確認；未來此技術也可模組化擴充，納入更多海洋病原體檢測，作為海龜救傷、收容與保育監測的重要工具。

海委會指出，除救傷端導入即時快篩技術，海委會與所屬海洋保育署近年也積極將海洋科技與人工智慧（AI）導入生態監測，包括攜手企業與民間保育團隊啟用「TURTLE-FINDER海龜辨識平台」，以AI分析海龜眼周及臉部兩側獨特鱗片紋路進行「臉部辨識」，透過「AI先找、人工確認」機制串聯民眾目擊、擱淺救援與野放資料，逐步建構海龜身分資料庫；同時結合衛星發報器追蹤產卵母龜及康復野放個體的洄游路徑與覓食棲地，強化保育決策科學依據。

海委會強調，透過科專補助將實驗室等級檢測技術轉化為現場實用工具，不僅提升救援與保育效率，也展現台灣海洋保育科技研發實力；未來將持續支持創新研究，鼓勵技術落地與產業化，攜手學研單位、企業及保育團體共同邁向永續海洋願景。