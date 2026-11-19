台北市立動物園首次推出「企鵝走路趣」活動，今天上午登場20分鐘，開園1小時就吸引超過4000名遊客入園，盛況堪比連假或過年期間，前議員、網紅呱吉也來一睹風采。園方說，當黑腳企鵝可對群眾、聲音「減敏」時，將依企鵝狀態規畫不定期的外出散步活動。

企鵝館現有43隻黑腳企鵝，包含20隻公、22隻母、1隻幼年未驗性別。

動物園研究員王怡敏說，黑腳企鵝在野外會花6至8個小時在海裡捕食，等於牠的足部沒像圈養時受到這麼大壓力。圈養個體有動物園提供豐富、穩定的飲食，企鵝不需花時間去海裡覓食或去水池游泳，很容易發生趾瘤，成因包含長期久站、不游泳，所以園方會嘗試讓企鵝有更豐富生活，例如早上泳訓讓企鵝在外至少游4小時。

動物園表示，參考國際動物園照養黑腳企鵝的經驗，提供企鵝們出門「散步」的機會，將活動空間延伸至部分遊客步道，藉由增加黑腳企鵝的步行機會與活動量，減少長時間站立的情形，促進足部健康進而降低趾瘤發生的機率。

園方舉例，日本小樽水族館的冬季企鵝戶外散步、美國林肯公園動物園的企鵝相遇體驗，雖然形式不同，但都是以企鵝活動主要考量，提升動物福祉，並結合遊客近距離觀察與教育解說推出的活動。

動物園今天9時30分舉辦黑腳企鵝散步活動，還不到9時開園，就有人早早到場排隊，人潮一路綿延到捷運動物園站。園方統計9時至10時就高達4458人入園，相較上周四同一時間1648人，人潮堪比連假、過年。

時間一到，將近20隻黑腳企鵝陸續走出來，遊客們手機狂拍，開心地直呼「太可愛、已融化」、「不出國也看得到企鵝散步」，有家長更特地請假帶小孩來看企鵝走路。也因人潮不少，有民眾抱怨排隊排超長都沒看到，希望之後多開幾場。

王怡敏說，第一次嘗試來測試企鵝與民眾的反應，今天人潮超出預期，因為企鵝實在滿矮的，造成後排民眾真的不容易看到，至於企鵝館的腹地有限，有讓企鵝待久一點，希望滿足大家。

民眾反映為何不直播？王怡敏表示，這次希望民眾可以真正來現場看企鵝的活動方式，因為現場會有很多細節、保母講古的內容，都是網路上或透過螢幕沒辦法真實感受到的。園方將改善、調整活動形式，例如抽號碼牌、休館日等方式，後續的確有在安排場次，回歸成常態性的保母講古，讓更多人可來參加。

台北市立動物園首次推出「企鵝走路趣」活動，今天開園1小時就吸引超過4000名遊客入園來一睹風采。圖／動物園提供