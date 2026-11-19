一名女子昨天中午行經台北市中山區吉林路、鄰近長安國小一帶，腳背突然傳來一陣劇痛，低頭驚見竟遭毒蛇「龜殼花」咬傷，傷口隨即腫脹成兩倍大。事發經過被人上傳threads提醒「會不會太扯」，民進黨台北市議員洪婉臻也發文呼籲，附近有非常多上下學的孩子，如果再有人被咬傷後果不堪設想，已聯繫北市動保處進行周邊巡查。

有網友在threads發文說，台北的街頭有龜殼花，家人同事在松江路被咬，而且還在國小旁邊，直言「會不會太扯」，隨後附上圖強調「絕不敢相信松江南京過馬路會被毒蛇咬、鄰近長安國小」，而那條毒蛇咬完後就被車撞死。

洪婉臻今天也在臉書發文說，有民眾昨天中午在吉林路外出用餐途中，竟在人來人往的市區街道遭龜殼花攻擊，傷者腳部更腫成原本的兩倍大，由於事發地點緊鄰長安國小，周邊平時有大量學童上下學經過，憂心說「如果再有人被咬傷，後果不堪設想」，已聯繫台北市動保處。

北市消防局證實，指昨天中午12時35分獲報，中山區吉林路23號女子本人報案，稱她行走在路上遭蛇咬傷，救護人員趕抵確認她意識清醒，送馬偕醫院急救，經施打抗毒蛇血清治療後生命徵象穩定，但因患部嚴重腫脹，目前仍留院觀察。