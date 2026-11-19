台北市立動物園今天首辦「企鵝走路趣」，園方表示，人潮超乎預期，活動除增加黑腳企鵝步行量，也可讓民眾更了解動物，未來可能透過抽號等方式調整，視情況安排場次，讓更多人參與。

台北市立動物園上午9時30分舉辦「企鵝走路趣」活動，搭配企鵝保母講古（Keeper's Talk），有網友在社群平台Threads發文分享，上午9時許人潮已排到貓空纜車，也有民眾表示上午8時就到場排隊等候。

動物園表示，參考國際動物園照養黑腳企鵝經驗，提供企鵝「出門散步」機會，將活動空間延伸至部分遊客步道，增加黑腳企鵝步行與活動量，減少長時間站立情形，促進足部健康，降低趾瘤發生機率，也結合遊客近距離觀察與教育解說。

動物園研究員王怡敏接受媒體聯訪時說，活動重要目的在於教育，讓民眾了解黑腳企鵝，今天參與人潮超出預期，首次舉辦可測試企鵝與民眾反應，也讓園方藉此進行改善、調整。

王怡敏說明，趾瘤成因包括久站、不游泳、不探索，對足部造成較大壓力，野外的黑腳企鵝每天花費6至8小時在海裡捕食，圈養企鵝則不需要花時間覓食或游泳，易發生趾瘤，因此園方嘗試各種活動，包括「走路趣」、泳訓等。目前族群健康、繁殖狀況良好，園內已有43隻黑腳企鵝。

王怡敏提到，由於企鵝館腹地有限且人潮眾多，未來可能透過抽號碼牌、閉館日等方式調整活動，若企鵝反應良好、民眾願意遵守「愛企鵝」守則，後續會再安排場次，讓更多人參與。

動物園提醒，欲參與「企鵝走路趣」的遊客，應遵守「降低音量、不追逐、不觸摸、不餵食」的愛企鵝守則，避免使用自拍棒、突然站起或坐下等動作，造成黑腳企鵝的壓力，也須配合工作人員引導，不跨越活動管制範圍，讓大家都有機會觀賞黑腳企鵝的可愛模樣。 台北市立動物園19日首度舉辦「企鵝走路趣」活動，園方將黑腳企鵝活動空間延伸至部分遊客步道，藉由增加黑腳企鵝的步行機會與活動量，減少長時間站立的情形，促進足部健康進而降低趾瘤發生的機率。中央社

台北市立動物園19日首度舉辦「企鵝走路趣」活動，園方將黑腳企鵝活動空間延伸至部分遊客步道，讓黑腳企鵝出門「散步」。中央社

台北市立動物園19日首度舉辦「企鵝走路趣」活動，企鵝保母解說黑腳企鵝的生活習性。中央社

台北市立動物園19日首度舉辦「企鵝走路趣」活動，搭配企鵝保母解說，分享黑腳企鵝的生活習性。中央社