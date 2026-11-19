北市吉林路附近昨天發生女子遭蛇咬傷意外，傷者送醫前意識清醒。相關單位研判，咬人的疑為龜殼花；北市議員洪婉臻也發文表示，案發在國小附近且疑為龜殼花，已要求加強巡查。

有民眾昨天在社群平台Threads發表文章，表示有人在台北市區斑馬線上遭蛇咬，凶手隨即被路殺，當事人拍下照片上網查詢，研判為龜殼花。

經查證，台北市警消昨天中午12時35分獲報，吉林路23號附近發生1起女性走在馬路上不慎遭蛇咬傷案，傷者送醫前意識清醒，被送往馬偕醫院急救。咬人的蛇最後在案發地點附近斑馬線上遭車輛壓死，市府相關單位也獲報前往清理，初步了解疑為龜殼花。

民進黨台北市議員洪婉臻則透過臉書（Facebook）表示，有民眾昨天外出用餐，經吉林路附近道路時，突然感覺到腳背劇痛，回頭才發現遭龜殼花咬傷，此蛇隨即被往來車輛輾斃，但傷者腳部腫大，經緊急送醫目前仍在院觀察。

她說，此案發地就在國小附近，經聯繫台北市動保處要求加強周邊巡查，後續也要加強環境及校園安全提醒，避免再次發生意外，提醒民眾，發現蛇類應保持距離，可通報市民熱線1999，遭蛇咬傷應立即撥119送醫。

根據台北市立動物園網站資料，台灣本土有六大毒蛇，雨傘節、赤尾青竹絲、眼鏡蛇、龜殼花、百步蛇、鎖鏈蛇，而在北部地區最常見的則是龜殼花與眼鏡蛇。雖然具有毒性，但若非退無可退下，蛇類通常不會主動攻擊不在捕食動物名單中的人類。

台北市立動物園資料顯示，由於蛇類對震動與快速移動的物體相當敏感，若是在家中看到蛇，為了防止蛇受到驚嚇而四處逃竄，最好能夠將腳步放輕、緩慢移動，並打電話尋求相關單位協助處理。若不幸遭到「蛇吻」，最正確的方式則是記下蛇的特徵，並儘速就醫。