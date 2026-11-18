哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種雄性蜜蜂居然會自製香水，並掛在腿上吸引雌性！

今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物戀愛冷知識吧！

豹紋蛞蝓擁有動物界數一數二、浪漫又奇葩的空中交配儀式！！

當兩隻蛞蝓看對眼後，會一起爬向高處，把身體緊緊纏在一起，再靠一條強韌的黏液絲，雙雙倒掛在半空中。

接下來還有第二層纏繞，因為他們是雌雄同體，交配時雙方都會伸出生殖器，讓生殖器也互相交纏，交換精子。

光看這姿勢，就覺得這條黏液絲責任重大！！

雄性綠蘭花蜂會四處搜集花朵、樹脂，甚至腐爛植物的氣味，並將這些氣味儲存在後腿的特殊囊袋裡，就像在調製香水一樣！

等到求偶時，他們再釋放精心調配的香氣，吸引雌蜂注意。

他們根本是昆蟲界的「香水調香師」！！

雄性袋鼩約 11 個月大時，就會迎來短短 1～3 週的交配期。為了把握機會，他們四處尋找對象，連睡覺的時間都變少了，單次交配甚至能長達 14 個小時！

繁殖期間他們為了增加傳宗接代的機會，不惜犧牲睡眠與休息，雄性的壓力荷爾蒙飆高，免疫力也跟著下降。等到繁殖季尾聲，他們便陸續死亡。

太慘了，他們連一歲生日都還沒過啊😢