【動物冷知識】動物界的戀愛有多奇葩？3種讓人大開眼界求偶方式
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？有一種雄性蜜蜂居然會自製香水，並掛在腿上吸引雌性！
豹紋蛞蝓擁有動物界數一數二、浪漫又奇葩的空中交配儀式！！
當兩隻蛞蝓看對眼後，會一起爬向高處，把身體緊緊纏在一起，再靠一條強韌的黏液絲，雙雙倒掛在半空中。
接下來還有第二層纏繞，因為他們是雌雄同體，交配時雙方都會伸出生殖器，讓生殖器也互相交纏，交換精子。
光看這姿勢，就覺得這條黏液絲責任重大！！
雄性綠蘭花蜂會四處搜集花朵、樹脂，甚至腐爛植物的氣味，並將這些氣味儲存在後腿的特殊囊袋裡，就像在調製香水一樣！
等到求偶時，他們再釋放精心調配的香氣，吸引雌蜂注意。
他們根本是昆蟲界的「香水調香師」！！
雄性袋鼩約 11 個月大時，就會迎來短短 1～3 週的交配期。為了把握機會，他們四處尋找對象，連睡覺的時間都變少了，單次交配甚至能長達 14 個小時！
繁殖期間他們為了增加傳宗接代的機會，不惜犧牲睡眠與休息，雄性的壓力荷爾蒙飆高，免疫力也跟著下降。等到繁殖季尾聲，他們便陸續死亡。
太慘了，他們連一歲生日都還沒過啊😢
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。