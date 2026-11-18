花東縱谷斑蝶遷徙研究導入微型電子標放技術，透過重量僅0.06公克、太陽能供電的藍芽追蹤器，掌握蝴蝶遷徙路徑，是亞洲首次。台灣昆蟲棲地保護協會理事長詹家龍表示，過去人工標記1萬隻蝴蝶，才可能再捕獲1隻，如今透過電子追蹤器，有望大幅提升研究效率，解開東部斑蝶遷徙之謎。

花東縱谷國家風景區管理處與台灣昆蟲棲地保護協會、台灣紫斑蝶生態保育協會合作，今天舉辦「花東縱谷-斑蝶藍芽電子標放體驗活動」，正式引進微型電子標放技術，並在現場為1隻紫斑蝶、1隻青斑蝶裝設追蹤器，邀請民眾透過手機藍芽，一起尋找斑蝶的旅行足跡。

詹家龍表示，美國帝王斑蝶約兩年前開始導入電子追蹤技術，今年已裝設近2000個追蹤器，追蹤蝴蝶從加拿大、美國一路飛往墨西哥的遷徙路徑。台灣過去20年主要仰賴人工標記，此次得知新技術後立即引進，單個追蹤器約4000至6000元，重量僅0.06公克，採太陽能供電，利用與手機藍芽相容的2.4GHz無線訊號傳送個體識別資訊，是亞洲首次將此技術應用在蝴蝶身上。

詹家龍指出，花蓮鯉魚潭是紫斑蝶、青斑蝶的重要繁殖地，部分蝴蝶可能在冬季受到東北季風影響，飛往南部越冬，過去紫斑蝶遷徙研究多集中在西部，青斑蝶則以東部越冬為主，但東部斑蝶的遷徙路徑仍有許多未知，因此此次選擇兩種蝴蝶追蹤，希望釐清東部蝶道，紫斑蝶、青斑蝶壽命可超過半年，最長紀錄約8至10個月，是蝴蝶中較長壽的種類。

花東縱管處副處長洪肇昌表示，這次委託研究主要追蹤斑蝶遷徙路徑，在瑞穗辦公室周邊種植蜜源植物，曾連續約兩個月觀察到紫斑蝶及其他斑蝶活動，初步研究成果預計明年底或最晚明年上半年公布。他也希望透過此次體驗活動，讓學童從小認識蝴蝶遷徙及生態保育的重要性，未來也盼林保署、國家公園等單位共同投入資源，擴大追蹤規模。

花東縱谷斑蝶遷徙研究導入微型電子標放技術，透過重量僅0.06公克、太陽能供電的藍芽追蹤器，掌握蝴蝶遷徙路徑。記者王思慧／攝影

花東縱谷斑蝶遷徙研究導入微型電子標放技術，透過重量僅0.06公克、太陽能供電的藍芽追蹤器，掌握蝴蝶遷徙路徑。記者王思慧／攝影

花東縱谷斑蝶遷徙研究導入微型電子標放技術，透過重量僅0.06公克、太陽能供電的藍芽追蹤器，掌握蝴蝶遷徙路徑。記者王思慧／攝影