新北市三峽區日前有民眾通報發現1隻小燕子墜落地面，無法飛回鳥巢。動保處察看確認是常見野生「小雨燕」、翅膀受傷，經獸醫師細心固定傷翼與營養照護恢復良好，近期順利返回原棲息環境，重新展翅飛翔。

獸醫師余昌吉表示，這隻小雨燕左側翅膀骨折及軟組織損傷，幸好民眾沒有嘗試拉扯翅膀，或將鳥兒拋向空中，避免傷勢惡化或二次傷害。提醒民眾若發現受傷或墜地雨燕，可牢記「二要一不」救援口訣：一要妥善安置，先準備有透氣孔紙箱，底部鋪上紙巾或柔軟布料，輕柔地將鳥兒安置其中，避免直接觸碰或拉扯翅膀。

二要立即通報，將紙箱放置於陰暗、安靜且通風環境，減少外界干擾，並立即撥打動保專線，交由專業人員評估及處理。不要盲目餵食或拋飛，受傷或虛弱鳥類若遭強行餵食，可能因操作不當造成嗆傷或吸入性肺炎。雨燕腳部構造不適合在平地起飛，切勿為了測試飛行能力而將牠拋向空中，以免造成二次傷害。

小雨燕，台語俗稱為「鳦仔」或「厝雨燕仔」，身體呈修長鐮刀狀、尾羽平截，最顯眼辨認標誌是腰部一大塊白色橫斑。牠們性情社會化、喜歡大群聚居，非常偏好在民宅挑高屋簷下、騎樓頂部或老舊公寓天花板築巢。經常利用唾液當作膠水，黏合風中叼來羽毛及植物纖維等材料建造巢穴。由於小雨燕喜食蚊子與蒼蠅，因此被視為都市生態系統中非常親近人類的「除蟲好鄰居」。

新北市動保處指出，都市建築物的屋簷及縫隙，往往也是野生鳥類棲息及繁殖的重要場所。民眾若在住家附近發現受傷、受困或墜地的野生鳥類，切勿自行翻動翅膀、強行餵食或嘗試拋飛，可先以手機拍照記錄現場狀況，並立即撥打1959動物保護專線或新北市動保處24小時通報專線（02）2959-6353，由專業人員協助評估及救援。

動保處將持續提供野生動物救援、醫療及必要的收容照護服務，也呼籲市民發揮愛心，以正確方式協助受傷動物，共同打造人與動物和諧共存的友善城市。

小雨燕空腹時強行餵食，極易造成致命失溫或消化衰竭。圖／新北市動保處提供

小雨燕身體呈修長鐮刀狀、尾羽平截，最顯眼辨認標誌是腰部一大塊白色橫斑。圖／新北市動保處提供

受傷「小雨燕」左翅明顯骨折與軟組織損傷痕跡，導致雙翼不對稱下垂。圖／新北市動保處提供