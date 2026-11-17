屏東縣三地門鄉台24線本月13日晚間有族人目擊黑熊現蹤過馬路，族人驚呼，「黑熊！黑熊！真的是黑熊！」首度在台24線現蹤，距離三德檢查哨上方約500公尺處。屏科大野生動物保育研究所教授、「黑熊媽媽」黃美秀說，三地門、霧台鄰近中央山脈及雙鬼湖自然保護區，本來就是黑熊可能活動範圍，偶爾出現在外圍並不奇怪，民眾不必恐慌，「人熊衝突最難管理的不是熊，而是人的行為」。

根據目擊族人霧台鄉藍姓家族當時開車經過台24線已經通過三德檢查哨約500公尺處，突然一隻黑熊經過，車燈照到黑熊，黑熊快速往山壁方向離開。族人看到黑熊後驚呼「黑熊！黑熊！真的Cumay（排灣族、魯凱族語意旨黑熊）」。

黃美秀指出，這次黑熊出沒地點距中央山脈黑熊核心分布區約10公里，對活動範圍可達500平方公里以上的黑熊而言，並不算遠。黑熊原本就會四處移動、探索環境，偶爾出現在三地門、霧台周邊村落，屬可以合理解釋自然行為。

外界關注黑熊是否漸往低海拔擴張，黃美秀說，必須透過長期監測，例如花蓮縣卓溪鄉多年來持續在部落周邊發現熊蹤，才有足夠資料分析活動範圍變化。三地門目前僅零星紀錄，不宜過度推論。

黃美秀提醒，民眾若在山區或部落附近發現黑熊，應保持冷靜，不要靠近、驚擾或刻意驅趕，應緩慢撤離現場，並通報林業及自然保育署或台灣黑熊保育協會，管理單位評估是否設自動相機、加強監測。

林保署屏東分署本月13日接獲通報後，隔天到場，發現在黑熊出現的邊坡附近有垃圾。黃美秀說，要移除可能吸引黑熊的食物來源，一包垃圾有可能會吸引熊，只要沒有吸引熊會滯留的因素，熊通常是會怕人的，就會離開這個地方。

黃美秀也提到，若黑熊反覆出沒，應釐清是否有食物誘因，避免黑熊因覓食而滯留，增加人熊接觸風險。黑熊通常會避開人類，只要沒有食物吸引，多半會自行離開。住在黑熊潛在活動區域居民，更應認識黑熊、學習正確應對，不用驚慌，不要有吸引熊的食物存在，熊自然會離開，「容許牠路過」。