新北市動保處首度與金山地區農會攜手辦理動物保護宣導課程，邀請40位家政班媽媽參與，將飼主責任、流浪犬貓絕育及野生動物保育觀念帶進農村生活。透過農會服務網絡，讓動保知識從課堂走進家庭再延伸至社區，為推動友善動物注入新的力量。

金山地區農會承辦員鐘承佑表示，農會除了推廣農業知識與技術，也重視農村生活品質及生態環境。透過這次合作讓家政班媽媽從日常生活認識動物保護，並將尊重生命、友善對待動物的觀念帶回家中，進一步分享給親友及鄰里，讓動保教育在地方持續扎根。

獸醫師謝弘斌透過案例分享與課程交流，帶領家政班媽媽認識飼主應盡的責任、流浪犬貓源頭管理及野生動物保育的重要性。此次合作也呼應農業部札根動物保護教育計畫，拓展農會參與動保教育的機會，讓動物保護與農村生活、家庭教育及環境關懷有更多連結。

參與課程的家政班媽媽表示，自己從小就喜歡狗，3年前和家人到動物之家認養了一隻毛寶貝，從此家裡多了許多有趣的生活點滴，家人也經常一起帶牠到郊外散步，讓原本平凡的日常增添不少歡樂。除了親身體會認養帶來的改變，她也關心社區流浪犬貓問題，發現尚未絕育的犬貓時，會透過1999通報請相關單位協助處理，從自身行動支持流浪動物源頭管理。

新北市動保處表示，流浪犬貓源頭管理需要政府、家庭與社區共同參與，絕育是其中重要的一環。透過與金山地區農會合作讓動保觀念不只停留在課堂，更有機會融入日常生活。呼籲民眾落實飼主責任、不棄養，支持認養與流浪犬貓絕育，並尊重野生動物的生存需求，從家庭、社區開始一起打造人與動物友善共處的新北市。

動保處與金山地區愛媽合作進行浪貓源頭絕育。圖／新北市動保處提供

動物保護源頭管理需要社區民眾一起共同參與。圖／新北市動保處提供