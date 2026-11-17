宜蘭頭城鎮外海昨天出現暖心救援，一尾體長約10公尺、重達5公噸的保育類鯨鯊（俗稱豆腐鯊），在追逐洋流覓食時誤入龜山島定置漁場網具。作業船長見狀立刻下令停止起網，寧可損失單趟數萬元漁獲，也堅持優先護送這尾海中巨無霸平安重返太平洋，網友讚爆海洋守護者。

昨天清晨8時許，漁工正準備收網作業，赫然發現網內有個龐然大物緩緩游動。為避免鯨鯊受驚撞傷，船員放慢收網速度小心靠近，以繩索輕套尾鰭並藉助船上吊臂引導出網；擔心牠迷途再度折返，船隻一路牽引至離岸2海浬、距龜山島約1海浬的深水區才割繩放流，全程耗時1個多小時。

漁場負責人鄭允顥剛榮獲十大神農獎，根據臉書粉編鄭太太表示，放網等同讓整網魚群游走，單趟損失估計數萬元，但鯨鯊是珍貴的海洋保育類動物，放生本就責無旁貸，所幸定置網構造較不易造成魚體擦傷，鯨鯊獲釋後隨即擺尾游向深海，活動力相當旺盛。

事實上，該漁場今年6月才剛救援過一尾7公尺長的鯨鯊，當時牠離去前揚鰭擺尾的畫面曾引發熱議，這次誤闖的個體體型更為壯碩。鄭太太強調，漁場長期落實友善漁法，網具設計留有約7成魚群可自行游出的空間，不僅保育類必放，連雙髻鯊、魟魚及體型過小的鬼頭刀也一律放生。