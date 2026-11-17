胎兒與母親的營養需求為何會有衝突？許多人以為懷孕時母子一心，但美國科學家透過一種名為「黑帶胎鱂」的小魚，發現牠們胎盤裡的父源基因負責幫寶寶多搶點食物，母源基因則負責踩煞車。科學家指出，在懷孕過程中，胎兒與母親之間存在一場隱藏的基因爭奪戰。

胎盤基因印記拉鋸

《地球報》報導，一般人常以為孕婦與胎兒的目標完全一致，但演化生物學卻指出兩者其實存在利益衝突。對母親而言，她必須保留體力以應付自身生存及未來生育其他寶寶；但對胎兒來說，從母體搶到越多養分越有利。

為了平衡這場拔河，哺乳動物演化出「基因印記」機制，讓特定基因只啟動來自爸爸或媽媽其中一方的指令，藉此控制養分輸送。如此一來，來自爸爸的基因通常會促使胎兒獲得更多養分，而來自媽媽的基因則負責限制供給。

科學家過往僅在人類、小鼠等哺乳動物及開花植物中看過這種現象，但奧本大學與加州大學河濱分校研究團隊卻在一種名為「黑帶胎鱂」的小型魚類胎盤中，成功追蹤到多個具有相同印記特徵的基因，證實非哺乳類動物也懂得用這招來解決母嬰之間的營養拉鋸。

生物平行獨立演化

《Science X》報導，大多數魚類產卵時就已為魚卵準備好所有養分，但黑帶胎鱂卻像哺乳動物一樣透過胎盤懷孕生子，其新生幼魚的重量甚至是受精卵的七倍。研究人員進一步分析，這種小魚胎盤裡負責搶養分的父源基因，與負責限制養分的母源基因，在功能搭配上竟與人類高度相似。

儘管魚類與哺乳動物早在數億年前就已分道揚鑣，各自獨立演化出胎盤，但兩者卻巧合地借用了相似的基因來建構胎盤功能。儘管這項發現主要來自單一魚種，但由於該科魚類在演化史上曾多次獨立演化出胎盤，科學家未來將能透過更多對照研究，進一步揭開生命演化的共同奧秘。

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