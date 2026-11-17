「黑熊！黑熊！」台24線三地門鄉轄內經過三德檢查哨往上約300到500公尺處，有族人晚間開車經過發現黑熊。霧台鄉民代表宋克強說，這是首次在台24線看見黑熊蹤跡，部落族人根據影像觀察研判是成年黑熊。林保署屏東分署表示，接獲通報後，到場查看，熊出沒的附近邊坡有棄置垃圾。

台24線三地門鄉轄內經過三德檢查哨往上約300到500公尺處，有黑熊蹤跡。圖擷自google map

本月13日晚間約9時，有族人開車行經台24線三地門鄉，在靠近屏31線路段，看見黑熊，根據網路行車記錄器畫面顯示，族人看到驚呼「黑熊！黑熊！」黑熊看到車燈燈光，快速過馬路往山壁方向離開。有族人將影片PO在社群，但後續因擔心造成恐慌，影片下架。

霧台鄉民代表宋克強說，這是首次在台24線發現黑熊蹤跡，根據影像記錄到黑熊，研判是成年的黑熊。「熊出沒」一直以來是人面對人煙罕至的深山，用來提醒注意警語，令人意想不到的是，過去用於深山警語，如今可能成為台24線沿線及部落生活環境中須正視安全提醒。

林保署屏東分署表示，民眾對看到黑熊時，主動通報意願提高，當晚深夜接獲通報，隔天也到現場，在黑熊出沒附近位置，發現邊坡下方有棄置的垃圾。

「黑熊的移動是為了要尋找食物，建議民眾要收好食物」，屏東分署表示，廚餘、餵狗的食物與飼料要收妥勿外露。登山期間，適時製造響聲，若真的遇到黑熊勿驚慌，緩慢後退與熊拉開距離。任何遇到熊的通報，請撥打0800-000-930。

屏東分署指出，霧台鄉大武部落從2023年加入黑熊生態服務給付執行棲地尋獲監測工作，目前搜集4筆黑態出沒照片，分別是2023年12月29日、2024年7月29日、2024年8月26日與2025年2月6日。

台灣黑熊現蹤南部山區，近年活動範圍漸往低海拔擴散，林保署屏東分署表示，今年5月在尾寮山架設自動相機曾拍到黑熊，海拔高度約1250公尺，相當接近淺山。今年8月三地門鄉安坡村有民眾目擊黑熊通報，黑熊出現在距離聚落後方約6.6公里處。霧台鄉大武部落後山發現黑熊，位置約海拔高度513公尺。本月13日三德檢查哨上方約500公尺處發現黑熊蹤跡，海拔高度約5、600公尺。高雄市六龜區曾有黑熊在海拔430公尺出沒紀錄。

霧台鄉代宋克強說，應針對台24線沿線及各部落周邊，調查野生動物活動範圍、可能移動路徑及潛在風險區域，建立監測通報、風險預警與緊急應變機制。

台24線是通往三地門鄉、霧台鄉主要公路，三地門鄉公所也在臉書發文提醒鄉親，近期前往山區農作、工作或活動時，務必注意自身安全。黑熊是珍貴野生動物，大家互相提醒，也尊重野生動物的生存空間。