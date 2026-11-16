探索明星動物生活 壽山動物園全景直播上線

高雄市觀光局今天表示，壽山動物園將導入360度全景影像技術，推出「線上動物園」直播服務，讓民眾透過手機或電腦即可觀看動物明星的生活日常，還能探索展區不同角落。

高雄市觀光局與經發局跨局處合作，攜手「信驊科技」將360度全景影像技術導入壽山動物園，推出「線上動物園」直播服務，營造「智慧動物園」環境。

觀光局今天新聞稿表示，民眾可透過手機或電腦進入「高雄旅遊網」YouTube頻道，即可即時觀看狐獴、孟加拉虎、黑猩猩及白犀牛等動物明星的生活日常，還能自由轉動視角探索展區不同角落，打破實體園區限制。

觀光局表示，此次攜手經發局推出360度全景直播，更進一步將動物園的服務延伸至線上，讓民眾即使不在園區，也能即時觀察狐獴認真站哨、孟加拉虎悠閒午睡、黑猩猩彼此理毛，以及白犀牛自在漫步等生活畫面。

觀光局長高閔琳表示，市府持續推動智慧觀光與科技場域應用，透過跨局處合作及產業創新，將科技轉化為民眾有感的觀光服務，讓動物園從實體遊憩場域延伸至數位空間，拓展生態教育與觀光服務的多元可能。

經發局說明，在系統建置過程中，攝影設備全程不使用閃光燈，安裝位置更刻意避開動物可觸及的範圍，盡可能降低對動物日常作息的干擾。

觀光局表示，壽山動物園近年持續優化園區遊憩環境，並逐步將服務延伸至數位導覽、AI互動及全景影像應用，讓科技成為連結民眾、動物與保育知識的橋梁。邀請民眾走訪園區，親身感受智慧遊園新體驗。