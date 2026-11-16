影／餵毛豆、餅乾勸不聽...太平山黃喉貂變親人翻背包「餵食癖」恐重罰

太平山國家森林遊樂區隱藏可愛的野生動物黃喉貂，最近竟有遊客疑似誘食拍照，投餵毛豆、夾心餅乾，經勸阻不聽，民眾怒氣貼文痛批「餵食癖」行徑誇張，造成黃喉貂不怕人，甚至開始翻動遊客背包。林業及自然保育署宜蘭分署今天嚴正警告，餵食誘拍與誘導靠近野生動物均屬騷擾行為，將依法開罰、絕不寬貸。

民眾趁著假日走訪太平山台灣山毛櫸國家步道，卻目擊餵食脫序一幕。貼文者昨天在Threads發文還原現場，指前幾次上山都無緣見到黃喉貂，這次好不容易遇見，竟有人當場餵食毛豆，行徑離譜，旁人見狀制止，對方仍置若罔聞繼續丟餅乾，「都是沒良心的餵食者搞出來的」，決定蒐證檢舉。

貼文引爆網友怒火，紛紛留言痛斥「太扯，為何要餵食」、「餵食癖超誇張」、「根本是想吸引黃喉貂拍照」；不少山友憂心說，這類不當投餵若不嚴加遏止，久而久之恐讓黃喉貂重演「高雄柴山獼猴搶食」惡夢，「其實黃喉貂已經出現想翻動遊客背包的動作」。

山友警告，現在太平山的黃喉貂已會主動靠近人類，只要遊客一伸手摸背包或把手放進口袋，牠們就會立刻趨前討食，被餵出習慣了；黃喉貂絕非溫馴小寵物，而是頂級獵食者，甚至會集體圍獵體型比自己大的山羌，可愛外表下其實藏著凶猛野性，過度親人極易釀成意外。

針對脫序行為，林業及自然保育署宜蘭分署表示，黃喉貂為保育類野生動物，遊客隨意投餵毛豆、夾心餅乾等食品不僅危害其健康，更會讓牠們失去戒心並產生「乞食」習性，增加人獸衝突、感染疾病及遭車輛撞擊路殺的風險。

為遏止歪風，宜蘭分署除透過售票口、遊客中心及社群加強宣導「不接觸、不干擾、不餵食」，也請現場人員針對出沒熱點加強頻率走動式巡護，增設移動式禁餵牌誌。依野生動物保育法規定，騷擾保育類動物最重可處1年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金；若在保護區內違規，面臨5萬元至25萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。