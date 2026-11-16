男童深夜走失誤入山林…5隻小狗緊隨護主 發放熱源訊號助警救人

狗狗果然是人類最忠實的朋友！安徽省合肥市日前發生一宗驚險又暖心的走失事件，1名患有言語功能障礙的男童在家門口玩耍時意外走失，獨自走入水庫後方的茂密山林。由於男童無法清晰說出位置，亦難以回應外界呼喊，家人遍尋不果後報警求助。據監視器畫面，平日和男童相伴的5隻小狗跟著他一同進入山林，並一直守在男童身邊。警方出動無人機展開熱成像搜救，正是憑藉這5隻狗狗的熱源訊號鎖定目標位置，循着犬吠聲找到男童，讓他在深夜低溫中安然獲救。

言語障礙男童誤入山林 5隻小狗緊隨護主

據《安徽工人日報》報導，事發於11月4日晚，安徽省合肥市廬江縣公安局湯池派出所接獲1位父親劉先生（化名）的報警求助，指兒子在家門口玩耍期間突然失蹤。由於男童患有言語功能障礙，無法清晰說出身處位置，就算聽見外界呼喊亦難以回應，令搜尋難度大增。家人四處分頭尋找良久，仍不見其蹤影，全家心急如焚。

警方仔細核實男童的體貌特徵、走失時間及衣物等關鍵訊息後，隨即翻查男童住所附近的公共監視器畫面。片段顯示，男童獨自1人朝金湯湖水庫後方的山林走去，而他身後竟有5隻小狗緊緊跟隨。據家屬透露，這5隻小狗當中，有2隻是自家飼養，另外3隻則是鄰居家的小狗，平日男童總愛與這群小狗一起玩耍。

山林地形複雜 無人機熱成像鎖定目標

事發山林草木茂密、地形複雜，加上入夜後氣溫持續下降，男童獨自走入深山且鄰近水庫，隨時面臨失溫或失足落水等安全隱患。湯池派出所隨即啟動搜救方案，一方面聯同義警沿山坡進行地毯式搜索，另一方面調派無人機，在男童失蹤一帶高空搜尋。搜救過程中，無人機操作員在一處山間平台捕捉到異常的熱源訊號，將畫面放大檢視後，發現5隻小狗的輪廓清晰可見。搜救人員知道小狗一直伴隨男童，判斷：「孩子極可能就在狗狗旁邊！」

循犬吠聲趕抵山間平台 5隻忠犬圍守主人

操作員隨即將位置通報地面警員，搜救隊按定位趕赴現場，走近平台台階時，聽到犬吠聲，循聲尋獲男童。抵達時，5隻小狗正守在男童身旁，見到搜救隊便上前迎接。劉先生見兒子平安，向救援人員致謝。事件曝光後備受關注，不少人讚揚幾隻小狗留守陪伴，是今次搜救能夠成功的關鍵。

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文章授權轉載自《香港01》