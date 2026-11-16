快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

男童深夜走失誤入山林…5隻小狗緊隨護主 發放熱源訊號助警救人

香港01／ 撰文：雷思麗
平日和男童相伴的5隻小狗跟著他一同進入山林，並一直守在男童身邊。 示意圖／ingimage
平日和男童相伴的5隻小狗跟著他一同進入山林，並一直守在男童身邊。 示意圖／ingimage

狗狗果然是人類最忠實的朋友！安徽省合肥市日前發生一宗驚險又暖心的走失事件，1名患有言語功能障礙的男童在家門口玩耍時意外走失，獨自走入水庫後方的茂密山林。由於男童無法清晰說出位置，亦難以回應外界呼喊，家人遍尋不果後報警求助。據監視器畫面，平日和男童相伴的5隻小狗跟著他一同進入山林，並一直守在男童身邊。警方出動無人機展開熱成像搜救，正是憑藉這5隻狗狗的熱源訊號鎖定目標位置，循着犬吠聲找到男童，讓他在深夜低溫中安然獲救。

言語障礙男童誤入山林 5隻小狗緊隨護主

據《安徽工人日報》報導，事發於11月4日晚，安徽省合肥市廬江縣公安局湯池派出所接獲1位父親劉先生（化名）的報警求助，指兒子在家門口玩耍期間突然失蹤。由於男童患有言語功能障礙，無法清晰說出身處位置，就算聽見外界呼喊亦難以回應，令搜尋難度大增。家人四處分頭尋找良久，仍不見其蹤影，全家心急如焚。

警方仔細核實男童的體貌特徵、走失時間及衣物等關鍵訊息後，隨即翻查男童住所附近的公共監視器畫面。片段顯示，男童獨自1人朝金湯湖水庫後方的山林走去，而他身後竟有5隻小狗緊緊跟隨。據家屬透露，這5隻小狗當中，有2隻是自家飼養，另外3隻則是鄰居家的小狗，平日男童總愛與這群小狗一起玩耍。

山林地形複雜 無人機熱成像鎖定目標

事發山林草木茂密、地形複雜，加上入夜後氣溫持續下降，男童獨自走入深山且鄰近水庫，隨時面臨失溫或失足落水等安全隱患。湯池派出所隨即啟動搜救方案，一方面聯同義警沿山坡進行地毯式搜索，另一方面調派無人機，在男童失蹤一帶高空搜尋。搜救過程中，無人機操作員在一處山間平台捕捉到異常的熱源訊號，將畫面放大檢視後，發現5隻小狗的輪廓清晰可見。搜救人員知道小狗一直伴隨男童，判斷：「孩子極可能就在狗狗旁邊！」

循犬吠聲趕抵山間平台 5隻忠犬圍守主人

操作員隨即將位置通報地面警員，搜救隊按定位趕赴現場，走近平台台階時，聽到犬吠聲，循聲尋獲男童。抵達時，5隻小狗正守在男童身旁，見到搜救隊便上前迎接。劉先生見兒子平安，向救援人員致謝。事件曝光後備受關注，不少人讚揚幾隻小狗留守陪伴，是今次搜救能夠成功的關鍵。

延伸閱讀：

消防員拔河讓賽學童！認真搜救犬咬繩狂扯 網民笑：隊友全打假賽

主人離世4個月！狗狗曾拒飲食兼天天守窗等候 獸醫：感受到失去

文章授權轉載自《香港01》

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

羊肉爐驚見犬頭「掛羊頭賣狗肉」？爆料者刪文 宜蘭縣府追查中

有民眾的家人在宜蘭買羊肉爐回家吃，倒出來卻見犬齒類動物的頭顱，他把照片貼上網路提醒民眾看清楚，引爆網路譁然，質疑掛羊頭賣狗肉？眾多網友要求公布店家，未料貼文的仲介業者撤文，改稱家人擔心遭到店家威脅才會選擇不公布。縣政府相關單位已介入調查，買賣狗肉要被罰，宰殺狗更涉刑責。

直逼大陸冷氣團！2階段急凍時間曝 賈新興指周五、周六為最冷時刻

冷空氣2階段來襲，急凍時間曝光，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，18日「前菜」鋒面通過加上東北季風南下，高溫將至24度，周三白天高溫更只剩18度，周五「主餐」挑戰大陸冷氣團，水氣轉乾加上輻射冷卻效應，周五晚間至周六清晨最冷，有機會出現14.5至15.3度低溫。

周三下午鋒面通過全台變天 吳德榮：這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

東北季風將減弱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今北東偶有局部短暫雨，周三下午鋒面報到，天氣轉變且氣溫降，周四、周五明顯轉涼，清晨平地最低溫可將至11度。

最大震度3級！台南7:47發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署發布第80號顯著有感地震報告，台南市安南區今早7時47分發生規模4.0地震，地震深度14公里，最大震度為3級。

今年首波大陸冷氣團恐報到 專家：本周先濕冷再轉乾冷 這2天最低溫

今年首波大陸冷氣團即將報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周三鋒面通過後，東北季風隨後增強並南下影響台灣，屆時水氣增多、降雨機率變大且範圍擴大，降溫也明顯，預測此波冷空氣強度很強，有機會達標今年首波大陸冷氣團等級。

小雪罕逢下元宜開運…命理師：別急著求財 這4字才是關鍵

11日22日（日）是節氣「小雪」，隔日緊接「下元節」。命理師柯柏成說，小雪、下元節罕見接力相連，宜開運，但別急著求財，而是「閉藏」守住福氣、「解厄」化解困境，建議周末整理居家，參加下元解厄科儀，或吃素、布施實際行善送厄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。