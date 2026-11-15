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梅花鹿驚恐逃生！2遊蕩犬湖中瘋狂追逐 目擊者丟石阻悲劇

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市仁武觀音湖難得出現梅花鹿，卻被兩隻遊蕩犬追逐攻擊，畫面令人揪心。圖／高雄市野鳥學會提供
高雄市仁武觀音湖難得出現梅花鹿，卻被兩隻遊蕩犬追逐攻擊，畫面令人揪心。圖／高雄市野鳥學會提供

高雄旗山馬頭山7月發生遊蕩犬追咬梅花鹿致死案件，近日又有鳥友在仁武區觀音湖畔目擊，兩隻遊蕩犬在湖面瘋狂追逐一頭梅花鹿，導致梅花鹿驚恐逃生畫面。保育團體與鳥友痛心呼籲政府積極移置遊蕩犬，嚴格落實「禁餵」以護生態。

高雄市野鳥學會指出，觀音湖（舊稱總督埤）面積約20公頃，整治後結合環湖自行車道、水花園與豐富濕地生態的休憩熱點，吸引魚鷹、黑翅鳶等冬季候鳥及螢火蟲、獨角仙在此棲息。

觀音湖鄰近高雄都會區，近日出現梅花鹿難能可貴，然而一群鳥友在觀音湖守候魚鷹蹤跡之際，親眼目擊，兩隻遊蕩犬在湖水中瘋狂追逐一頭梅花鹿，鳥友見狀丟擲石塊企圖阻止，所幸這隻梅花鹿最後順利上岸、逃過一劫，這起「觀音湖驚魂記」令目擊者感到驚心動魄。

野鳥學會表示，遊蕩犬隻具備群體狩獵本能，已成為台灣原生野生動物面臨的最大生存威脅之一，全台各地生態悲劇頻傳，如墾丁國家公園梅花鹿屢遭咬死，台南七股、高雄永安及茄萣等重要濕地，屢次發生野犬闖入棲地追逐冬候鳥，導致珍稀水鳥無法安心覓食與棲息，甚至發生雛鳥遭獵捕的慘劇。

保育人士呼籲，觀音湖應納入「生態熱區」，周邊遊蕩犬隻進行精準捕捉與移置收容，徹底移除對梅花鹿、候鳥及遊客的威脅，而非僅採取「原地回置（TNVR）」；高市動物保護處、觀光局及管理單位台糖公司，正視觀音湖的生態警訊，採取更積極的跨局處作為。

高雄市仁武觀音湖難得出現梅花鹿，卻被兩隻遊蕩犬追逐攻擊，畫面令人揪心。圖／高雄市野鳥學會提供
高雄市仁武觀音湖難得出現梅花鹿，卻被兩隻遊蕩犬追逐攻擊，畫面令人揪心。圖／高雄市野鳥學會提供

梅花鹿 馬頭山

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