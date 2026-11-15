金門歐亞水獺全年均可繁殖 學者籲繁殖熱區維持低干擾

金門歐亞水獺社區巡守隊架自動相機，全年均有記錄到母獺帶幼獺出門活動。對此現象，學者指出，金門進行保育與工程管理時，須針對水獺繁殖熱區全年維持低干擾與友善環境措施。

金門縣參與農業部林保署生態給付方案社區設置有紅外線自動相機，記錄歐亞水獺活動狀況，金門縣政府執行社區輔導計畫並由上善生態有限公司承辦，上善生態有限公司負責人陳光耀接受中央社記者採訪時表示，歐亞水獺理論上全年都能繁殖，而一般認為歐亞水獺主要在冬季繁殖，春夏時會出門活動。

陳光耀說，但從自動相機錄到影像觀察，其實在冬季能看到一定數量母獺帶幼獺出門，往前推算代表牠們在春夏時節也會繁殖，「這是滿特別的現象，值得繼續長期觀察」。

長期研究金門歐亞水獺的台北市立動物園助理研究員張廖年鴻指出，過去學界對歐亞水獺繁殖季認知多來自歐洲研究，常概括地認為牠們多在冬末春初交配懷孕、春夏之際母獺帶幼獺出巢活動，以避開寒冬食物短缺時期。

張廖年鴻說，由於歐洲緯度跨度大、各地氣候與水域生態系差異明顯，實際上歐洲不同地區繁殖高峰並不一致。

張廖年鴻表示，台北市立動物園透過監測動物園內圈養水獺的生殖荷爾蒙，證實歐亞水獺其實全年皆可發情。而在金門紀錄中，也有秋冬之際出現的幼獺，如2019年11月被發現收容的金萌，顯示牠們在春夏同樣會進行交配繁殖。

他分析，亞熱帶的金門族群雖然仍有繁殖高峰，但季節性並不如歐洲高緯度地區明顯，原因在於金門冬季氣候相對溫和，魚類等食物資源不致匱乏。與溫帶地區歐亞水獺親戚們相比較，冬天不至於帶來嚴苛生存壓力。

張廖年鴻說，因此在金門進行保育與工程管理時，在水獺活動與繁殖頻繁熱區不能僅在特定月份避開干擾，而須針對水獺繁殖熱區全年維持低干擾與友善環境措施。