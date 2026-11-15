遊蕩犬問題衝突 保育團體籲北市長候選人將生物多樣性納入城市治理

針對台北市長候選人沈伯洋日前在市政開講中回應遊蕩動物與野生動物保育議題引發爭議，為野生動物而走行動聯盟表示，肯定沈伯洋提出都市微森林、水文化復興及山林徑等政策，但對遊蕩犬問題的回應仍集中在認養、棄養與源頭管理。呼籲台北市長候選人，除了帶領市民親近山林，更應正視遊蕩犬造成的公共安全及生態衝突，將生物多樣性納入城市治理。

聯盟指出，沈伯洋的「HEART」政見強調居住生活安全與城市韌性，並透過「文化徑×山林徑」及都市微森林，打造更適合市民親近自然的台北。然而，當市民在住家周邊、公園及郊山步道遭到遊蕩犬追逐、侵擾，當犬隻持續進入山林、攻擊原生野生動物，這些問題同樣是城市安全與生物多樣性治理不可忽略的一環。

聯盟強調，認養與源頭管理固然重要，卻無法立即解決現有遊蕩犬造成的衝突，更令人無奈的是，相關問題早已被政府掌握，內政部去年的函文曾記載，陽明山國家公園管理處多次查獲持有台北市動保處核發志工證的民眾，在生態敏感區放置飼料、雞骨頭，違反既有管理協議。當政府制定的管理規範都難以落實，遊蕩犬問題又如何獲得改善？

此外，台灣野生動物狂犬病疫情至今尚未消除，遊蕩犬進入山林、接觸野生動物所衍生的疾病傳播風險，也值得政府預先防範，難道必須等到發生更嚴重的事件，政府才願意正視？這些年來，保育團體持續提出研究證據、參與政策會議，並與不同立場的團體協商，但政策改革始終難以突破。

聯盟強調，不期待任何候選人立即提出完整解方，也不要求候選人全盤接受保育團體的主張，但期待未來的市長願意理解問題，定期與野保、動保團體交流，並在市政顧問體系中廣納生態保育、動物福利及公共安全專業，推動跨領域治理。