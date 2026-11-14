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影／台中海洋館企鵝集體不下水搞罷工？原來是配對要生小企鵝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
進入繁殖高峰的麥哲倫企鵝夫妻寸步不離愛巢，一隻趴臥巢中專心護蛋、另一半緊守在旁警戒。圖／台中海洋館提供
進入繁殖高峰的麥哲倫企鵝夫妻寸步不離愛巢，一隻趴臥巢中專心護蛋、另一半緊守在旁警戒。圖／台中海洋館提供

最近到台中海洋館參觀的民眾發現，原本愛游泳的麥哲倫企鵝集體「變宅」、幾乎不愛下水，台中海洋館今天說明，原來是正值南半球麥哲倫企鵝的自然繁殖季，館內企鵝全數進入成家模式，其中一對已順利產蛋！為了守護愛巢與伴侶，無論雄雌都大幅減少下水時間，全心留在岸上專注繁衍大事。

台中海洋館表示，進入繁殖季的麥哲倫企鵝會展現截然不同的行為習性，尤其是減少下水時間；看似懶洋洋待在巢穴裡，其實正是牠們繁殖季節特有的自然行為。目前館內進度最快的企鵝夫妻已順利產下蛋，雙親在育雛分工上不分性別、輪流接力，一隻趴臥在巢穴中專心護蛋，另一半緊守在旁警戒並整理巢穴，僅在短暫交班時才快速進食，幾乎寸步不離巢穴。

館內另外兩對麥哲倫企鵝也已成功配對，近期不僅頻繁出現互相理毛、叼取枝葉築巢等舉動，更已觀察到「踩背」（交配）行為，同樣忙著守候領地與經營感情而大幅減少下水。展區內偶爾還能看到企鵝展開雙翅、伸長脖子「仰頭長叫」，透過獨特的叫聲宣示領地並強化伴侶間的情感連結。

台中海洋館表示，麥哲倫企鵝屬於溫帶企鵝，其繁殖受日照變化（光週期）與溫和氣候驅動，繁殖季落於南半球春夏之交的10月至12月。透過台中海洋館全台首創的開放式展缸設計，民眾無需隔著厚重玻璃，就能近距離觀察企鵝從求偶、築巢到護蛋的完整自然生態。

台中海洋館提醒，麥哲倫企鵝在繁殖與孵蛋期間對聲音與震動極為敏感，突如其來的巨響可能導致親鳥受驚離巢。台中海洋館呼籲入館民眾共同守護企鵝繁殖季，行經開放式企鵝展區時請務必「放低音量、切勿拍打玻璃與使用閃光燈」，讓企鵝在最安靜舒適的環境下安心繁衍。

台中海洋館麥哲倫企鵝成家放閃，配對伴侶分工合作，一隻守在洞口警戒、守護巢穴內的另一半。圖／台中海洋館提供
台中海洋館麥哲倫企鵝成家放閃，配對伴侶分工合作，一隻守在洞口警戒、守護巢穴內的另一半。圖／台中海洋館提供

企鵝 台中海洋館 罷工 伴侶

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