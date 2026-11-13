影／捏冷汗！小孩把6公尺巨蟒當溜滑梯 父不認危險：牠很溫馴

印尼近日流傳一段令人捏把冷汗的影片，兩名孩童竟把一條身長約6公尺的巨蟒當成遊樂設施，不僅沿著蛇身滑下，還坐在蟒蛇背上玩耍，一旁的大人則拿著手機拍攝，彷彿對眼前場景習以為常，影片曝光後引發網友熱議。

根據外媒《money control》報導，影片畫面中可見數名孩童與一條巨型蟒蛇近距離接觸，其中有人順著蛇身滑下，也有人坐在蛇背上，甚至在蟒蛇周圍跑動，完全沒有表現出畏懼。一旁的大人則在現場觀看並拍攝，讓不少網友看得心驚膽跳。

外媒《Brut》則指出，事發地點位於印尼西爪哇，影片中的蟒蛇名叫Abo，身長約20英尺（約6公尺），是一條網紋蟒。畫面中的兩名孩童是一對兄妹，男童先沿著蟒蛇身體滑下，妹妹隨後也加入互動。拍攝者Iis Rahma Alia平時經常在社群平台分享蟒蛇Abo的生活日常。

孩童父親表示，孩子們早已習慣與Abo相處，認為牠個性溫和、相當溫馴，過去也從未傷害過任何人，因此不認為孩子與牠玩耍有安全疑慮。

不過，網紋蟒雖然沒有毒性，卻是世界上體型最長的蛇類之一，主要仰賴強壯的身體纏繞獵物，再透過緊縮使獵物窒息。大型個體具有相當驚人的力量，即使平時看似溫馴，也可能因受到驚嚇或刺激而出現攻擊行為。

影片在網路上引發討論，不少人質疑大人為何放任孩童如此靠近大型蟒蛇，也有人提醒，野生動物即使長期與人類相處，也不代表完全沒有危險，尤其孩童缺乏危機意識，更應避免與大型爬蟲類近距離接觸。