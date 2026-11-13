快訊

「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／捏冷汗！小孩把6公尺巨蟒當溜滑梯 父不認危險：牠很溫馴

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼兩名孩童竟把一條身長約6公尺的巨蟒當成遊樂設施，不僅沿著蛇身滑下，還坐在蟒蛇背上玩耍。示意圖／ingimage
印尼兩名孩童竟把一條身長約6公尺的巨蟒當成遊樂設施，不僅沿著蛇身滑下，還坐在蟒蛇背上玩耍。示意圖／ingimage

印尼近日流傳一段令人捏把冷汗的影片，兩名孩童竟把一條身長約6公尺的巨蟒當成遊樂設施，不僅沿著蛇身滑下，還坐在蟒蛇背上玩耍，一旁的大人則拿著手機拍攝，彷彿對眼前場景習以為常，影片曝光後引發網友熱議。

根據外媒《money control》報導，影片畫面中可見數名孩童與一條巨型蟒蛇近距離接觸，其中有人順著蛇身滑下，也有人坐在蛇背上，甚至在蟒蛇周圍跑動，完全沒有表現出畏懼。一旁的大人則在現場觀看並拍攝，讓不少網友看得心驚膽跳。

外媒《Brut》則指出，事發地點位於印尼西爪哇，影片中的蟒蛇名叫Abo，身長約20英尺（約6公尺），是一條網紋蟒。畫面中的兩名孩童是一對兄妹，男童先沿著蟒蛇身體滑下，妹妹隨後也加入互動。拍攝者Iis Rahma Alia平時經常在社群平台分享蟒蛇Abo的生活日常。

孩童父親表示，孩子們早已習慣與Abo相處，認為牠個性溫和、相當溫馴，過去也從未傷害過任何人，因此不認為孩子與牠玩耍有安全疑慮。

不過，網紋蟒雖然沒有毒性，卻是世界上體型最長的蛇類之一，主要仰賴強壯的身體纏繞獵物，再透過緊縮使獵物窒息。大型個體具有相當驚人的力量，即使平時看似溫馴，也可能因受到驚嚇或刺激而出現攻擊行為。

影片在網路上引發討論，不少人質疑大人為何放任孩童如此靠近大型蟒蛇，也有人提醒，野生動物即使長期與人類相處，也不代表完全沒有危險，尤其孩童缺乏危機意識，更應避免與大型爬蟲類近距離接觸。

巨蟒 溜滑梯 小孩 印尼

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

12星座戀愛高手排行出爐！天秤最會欲擒故縱、搞曖昧達人是他

遊日別亂丟廢棄行李箱！東京「2車站」周邊擬開罰 違者恐噴4200元

「武松打虎」監控畫面流出 網笑稱：是真的 當年沒AI

小狗跳不上樓梯同伴在旁邊急壞 女童路過秒上前幫忙：我來了

相關新聞

寶林茶室案 台大醫促檢討食安法：若稽查只在當天合格 悲劇仍會發生

寶林茶室案一審判決出爐，負責人及廚師、代班廚師分別被依過失致死判刑數月至逾1年不等。曾參與寶林茶室案件分析的台大醫院急診醫學部外傷及毒物科科主任翁德怡今天在臉書發文指出，重大事件調查及事後檢討目的，不僅找出誰做錯了什麼，更是希望同樣悲劇永遠不再發生，呼籲各界檢視食安法管理規範修正，讓業者真正願意落實食安，「否則悲劇仍可能再次發生。」

台東16國中生誤打疫苗！校長證實1人不適 衛生局兩度鞠躬致歉

台東縣大武鄉衛生所昨前往大武國中辦理校園流感疫苗接種，卻發生疫苗誤接種事件，原登記接種流感疫苗的23名學生中，有16人誤打莫德納COVID-19疫苗。衛生局今天前往衛生所開記者會，副局長鍾明霞帶領相關醫護人員兩度鞠躬，向學生及家長致歉，並承諾後續相關醫療費用由縣府負擔，學生健康追蹤6個月。

今晴熱飆32度高溫 明變天風雨襲全台 下周三冷空氣到大降溫

今天各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，中央氣象署表示，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨機率。溫度方面，東半部高溫約26至28度，西半部高溫30至32度，感受溫暖舒適。各地夜晚清晨仍偏涼，低溫約19至22度，尤其西半部局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，日夜溫差較大。

明天出門帶雨具 華南雲雨區將快閃台灣 恐出現較大雨勢

本周末有不少大型活動，不過，天公不作美。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據最新資料評估，明天中午起華南雲雨區將逐漸接近台灣，下午至深夜由西向東快速通過，直到周日凌晨才逐漸遠離。這波雲雨區移動速度相當快，主要影響時間約半天多。

影／竹北人排爆高鐵站不是搶車票 竟是為了這款限量提袋

台灣高鐵今天在新竹站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，捐血250cc就送限量N700ST高鐵運動提袋，吸引大批民眾響應，現場大排長龍，隊伍沿著站體外圍延伸，場面壯觀，300張號碼牌已全數發完。竹北市民代表彭竣志到場關心，也驚訝上班日仍有這麼多人願意排隊捐血，令人感動。

嬰兒染RSV恐插管！未來氣喘風險增12.7倍 北市推雙軌公費補助防感染

為了打造嬰幼兒友善城市，台北市今年7月起推動呼吸道細胞融合病毒（RSV）預防雙軌公費補助政策，目前台北市將RSV長效型單株抗體納入補助範疇。北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任吳宗儒指出，幾乎所有嬰幼兒都會感染RSV，且75%感染者為健康的足月寶寶。若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。