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超過2年等待 新北柴犬「寶貝」透過訓練等到幸福

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北即時報導
柴犬「寶貝」過去對人充滿戒心，經訓犬師、動保員及志工長期陪伴、耐心訓練已重新建立對人的信任。圖／新北市動保處提供
柴犬「寶貝」過去對人充滿戒心，經訓犬師、動保員及志工長期陪伴、耐心訓練已重新建立對人的信任。圖／新北市動保處提供

新北市中和動物之家收容的柴犬「寶貝」，過去個性孤僻不給摸，甚至還會咬人，經訓犬師、動保員及志工長期陪伴、耐心訓練才重新建立對人的信任。等待超過2年終於有人願意認養，展開幸福新生活。

新北市動保處推行「333認養政策」，包括每周3天帶到戶外散步曬太陽紓壓、每周3天供應鮮食改善營養均衡、專業訓犬師協助矯正3種不OK行為。柴犬「寶貝」經過至少半年耐心陪伴，在戶外散步時已能接受動保員自然觸摸，因此迎來改變一生的相遇。

訓犬師蘇裕盛說，「寶貝」的改變並非一蹴可幾，初期訓練需先保持距離、放慢動作，搭配食物獎勵及外出活動，讓牠逐步適應人的存在，再逐漸練習套牽繩、跟隨行走、穿越輪胎等。

後續由訓犬師蘇昱華接手，延續正向引導方式，透過散步、陪玩及籠內陪伴，觸摸前先提醒，循序漸進完成牽繩穿脫、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應等練習，也安排與不同人互動，逐步降低牠對人接近的防備。

某次到戶外散步遇見陳小姐，覺得投緣，動保員沒有隱瞞、主動說明寶貝過去行為不穩定，曾經養過2隻狗的陳小姐認為自己具備一些犬隻訓練經驗，也願意花時間陪伴及協助寶貝持續進步。

雙方經過2次互動逐步建立熟悉感，第3次見面時，陳小姐便決定認養，願意接納寶貝的過去，陪伴牠迎向新的生活。

新北市動保處表示，部分收容動物因恐懼或行為問題，需要更多時間與專業協助，透過「333認養政策」提供訓練及媒合資源，幫助牠們改善行為、增加認養機會。寶貝的故事展現長期陪伴的力量，也呼籲民眾認養時多一分耐心與理解，給予毛寶貝適應時間，讓更多等待中的生命有機會找到幸福的家。

訓犬師逐步訓練柴犬「寶貝」穿脫牽繩、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應。圖／新北市動保處提供
訓犬師逐步訓練柴犬「寶貝」穿脫牽繩、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應。圖／新北市動保處提供

訓犬師逐步訓練柴犬「寶貝」穿脫牽繩、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應。圖／新北市動保處提供
訓犬師逐步訓練柴犬「寶貝」穿脫牽繩、身體觸碰、梳毛、坐下、握手及嘴套適應。圖／新北市動保處提供

柴犬「寶貝」等待超過2年，幸運遇到陳小姐展開幸福新生活。圖／新北市動保處提供
柴犬「寶貝」等待超過2年，幸運遇到陳小姐展開幸福新生活。圖／新北市動保處提供

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