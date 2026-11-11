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搶攻毛孩經濟！南部最大寵物渡假村開幕 打造五星級毛孩樂園
少子化、高齡化及單身人口增加，帶動寵物經濟快速成長，毛小孩已成為許多家庭不可或缺的成員。業者看準龐大的毛孩商機，在高雄仁武打造一座毛孩專屬的五星級渡假樂園，佔地上千坪的空間可讓寵物快樂奔跑，為南台灣寵物休閒產業注入新亮點。
業者張桂獎表示，隨著家庭型態改變，寵物已不只是動物，更是許多人的家人與情感伴侶，希望打造一處讓飼主與毛孩都能放鬆的渡假空間。有別於一般寵物樂園多位於偏遠地區，渡假村選址仁武，從高雄市區開車約半小時即可抵達，讓飼主輕鬆安排城市微旅行，不分平假日，上班族下班後也能帶毛孩前來放電。
昂園區設有寵物專屬水樂園，配置過濾系統的戲水池，飼主也能陪伴毛孩下水同樂，另規劃約300坪奔跑大草皮，提供寵物盡情活動。
業者也將餐飲業經驗融入園區規劃，毛孩餐點以原型食物為主，講究營養均衡；飼主則可在專屬咖啡廳享用早午餐及義式料理，結合住宿、遊樂、美食與休閒，打造人寵共融的一站式服務，為南台灣寵物休閒產業注入新亮點。
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