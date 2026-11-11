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【動物冷知識】吃便便，也能吃出大學問！

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

如果有人叫你吃大便，你應該會想先跟他絕交。

但在動物世界裡，有些便便可是成長補給品、營養回收包，甚至是顏值加分的祕密武器！

今天我們就一起來看看，3個吃便便的動物冷知識吧！

無尾熊對尤加利葉各有偏好，有些即使慣吃的葉子短缺，也不願改吃其他品種。食譜太單一，一旦愛吃的樹變少，就可能面臨挨餓危機，不利族群生存。

研究人員於是找來吃不同品種尤加利樹的無尾熊，把他們便便裡的腸道菌製成膠囊，餵給其他無尾熊吃。結果發現，腸道菌改變越大的無尾熊，後來吃下的新口味葉子也越多！原來他們的挑食，可能也跟肚子裡的菌有關。

其實無尾熊小時候就開始吃媽媽的大便了！大約五至七個月大時，小無尾熊會吃媽媽排出的特殊軟便，取得營養和腸道菌，為開始吃尤加利葉做好準備。

原來喜歡吃什麼，是從媽媽的便便開始培養的呢！

白兀鷲又名埃及禿鷲，是分布於南歐、非洲至南亞等地的瀕危鳥類。成鳥翅膀黑白分明、尾巴呈楔狀，還會拿石頭敲破鳥蛋，是會使用工具的鳥類之一。

他們會吃多種食物，當中包括了牛、羊等哺乳動物的便便（尤其是人類！），取得葉黃素等類胡蘿蔔素，讓臉呈現鮮黃色。這張黃臉可能傳達營養與身體狀態，也可能是吸引伴侶的加分項。

白兀鷲的臉部保養方式，有點重口味呢！

我們吃下的食物，會先經過胃和小腸消化、吸收，再進入大腸。盲腸就在大腸的起點，後面還有結腸、直腸，最後才從肛門排出。

兔兔的盲腸特別發達，就像一座「發酵工廠」！裡面的小細菌會把部分食物發酵，製造維生素等營養。

但這時已經錯過小腸吸收站，所以兔兔會把裝著部分營養的軟便便吃回去，再消化吸收一次！

至於那些含有較多難消化纖維、乾乾硬硬的便便，兔兔通常就不會再吃下肚了。

研究發現，阻止兔兔吃回軟便，可能影響生長，連腸道保護力與免疫功能都可能受到影響。

你以為兔兔在亂吃，其實他們吃的超營養啊！

參考資料：123

無尾熊 動物 大便 腸道

帽子-Hatto

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