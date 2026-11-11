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山友注意！能高越嶺步道目擊2隻黑熊 林保署示警防熊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
示意圖，非當事黑熊。圖為2024年9月天池山莊管理員於能高越嶺國家步道西段步道巡查時巧遇黑熊。圖／林保署南投分署提供
示意圖，非當事黑熊。圖為2024年9月天池山莊管理員於能高越嶺國家步道西段步道巡查時巧遇黑熊。圖／林保署南投分署提供

能高越嶺國家步道西段及路線上的天池山莊，為登山熱門路線及山屋，唯有民眾通報前天（9日）在步道3.3至3.4K處目擊2隻台灣黑熊林保署南投分署今提醒民眾，進入山區應提高警覺，落實食物及垃圾管理，降低人熊接觸及衝突風險。

林業及自然保育署南投分署指出，能高越嶺道西段是熱門登山路線，路線上的天池山莊同樣頗負盛名，但能高越嶺步道周邊也屬於灣黑熊自然棲息環境，2024年9月就曾有巡查員發現黑熊出沒，昨（10）又接獲民眾通報目擊黑熊在步道附近。

據了解，目擊黑熊民眾是在11月9日下午在能高越嶺步道約3.3至3.4K處看見並拍到2隻台灣黑熊出沒，但因山區網路訊號問題於昨天通報。林保署南投分署在接獲通報後，積極聯繫目擊民眾盼取得相關影像，也已立刻啟動相關預防工作。

林保署南投分署表示，考量能高越嶺道西段沿線，常有山友活動，目前已擴大持續監測及追蹤該區域黑熊活動情形，並請天池山莊人員及在地部落對入山民眾加強防熊宣導，提醒出入留意周遭環境，落實食物、垃圾管理，避免吸引黑熊靠近。

該分署再次呼籲，民眾登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，入山後切勿隨意棄置食物；若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照。若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，也應協助通報。

而黑熊通報可撥打0800-000-930（您您您救山林）免付費專線，或「人獸共域管理通報平台」（https://wish.forest.gov.tw/report/）線上通報。另有「友熊山林 友你友我」摺頁（https://reurl.cc/DqmlYN）可線上閱覽，或向該分署及工作站索取。

黑熊 林保署 山友

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