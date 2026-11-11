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萬里遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露 新北動保處緊急手術脫險

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市萬里區日前有1隻遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露生命垂危，動保處接獲通報請三芝動物之家支援帶回，後經手術摘除睪丸並縫合傷口，所幸經緊急醫療處置，犬隻已無生命危險，目前持續接受照護及觀察。圖／新北市動保處提供
新北市萬里區日前有1隻遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露生命垂危，動保處接獲通報請三芝動物之家支援帶回，後經手術摘除睪丸並縫合傷口，所幸經緊急醫療處置，犬隻已無生命危險，目前持續接受照護及觀察。圖／新北市動保處提供

新北萬里區日前有1隻遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露生命垂危，動保處接獲通報請三芝動物之家支援帶回，後經手術摘除睪丸並縫合傷口，所幸經緊急醫療處置，犬隻已無生命危險，目前持續接受照護及觀察。

金山分局員警是在萬里分駐所旁停車場，發現土黃色遊蕩犬下腹嚴重受傷持續出血，當時正值上班交通尖峰時段，救援車輛難以從板橋即時抵達，經協調三芝動物之家先派員到場緊急處置，後續再轉送動保處。

經獸醫師詳細檢查，確認傷口並非腹腔而是陰囊撕裂，造成睪丸外露大量出血，研判可能是遭其他動物攻擊所致，考量傷口嚴重程度及後續感染風險，隨即安排緊急手術摘除睪丸，經妥善醫療處置，目前生命徵象逐漸穩定，待確認健康狀況適合，再評估安置及照護事宜。

新北市動保處表示，民眾如發現受傷、遭困或疑似需要救援的動物，請勿貿然自行處理，以免動物因疼痛或驚嚇而產生防衛行為，增加人與動物受傷的風險。

建議盡速通報相關單位，留在安全距離觀察動物位置及傷勢，提供明確資訊，以利救援人員掌握現場狀況、及時提供協助。新北市政府動物保護防疫處電話（02）2959-6353，或撥打1959動物保護專線通報，共同守護動物生命安全。

新北市萬里區日前有1隻遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露生命垂危，動保處接獲通報請三芝動物之家支援帶回，後經手術摘除睪丸並縫合傷口，所幸經緊急醫療處置，犬隻已無生命危險，目前持續接受照護及觀察。圖／新北市動保處提供
新北市萬里區日前有1隻遊蕩犬下腹受傷疑似臟器外露生命垂危，動保處接獲通報請三芝動物之家支援帶回，後經手術摘除睪丸並縫合傷口，所幸經緊急醫療處置，犬隻已無生命危險，目前持續接受照護及觀察。圖／新北市動保處提供

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