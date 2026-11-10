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重返山林！九個月前受困林道陷阱獲救 台灣黑熊「芭甘」今天清晨野放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供
今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供

苗栗縣泰安鄉司馬限林道今年2月發現一隻台灣黑熊受困套索陷阱，經救援並送生物多樣性研究所照護康復，今天在相關單位、部落族人共同協力與祝福下，讓這隻由天狗部落命名芭甘（Bagan）的黑熊重返山林。

林業保育署新竹分署表示，今年2月4日下午接獲部落居民通報，有台灣黑熊受困套索陷阱，分署人員隨即會同雪霸國家公園管理處、在地族人及生物多樣性研究所等相關單位連夜展開救援工作，於第二天凌晨將黑熊送抵生物多樣性研究所野生動物急救站。經檢查，黑熊體重約30公斤，依生理特徵估約1歲左右，左前肢因受傷較嚴重，進行掌部截除手術，經數月醫療照護後已完全康復，體重也增加到50公斤。

分署指出，為使這隻黑熊重返山林，醫療團隊4月起開始進行野外適應訓練，包括自然覓食、攀爬與環境適應等能力培養，並由分署各工作站及部落族人協助採集野食，讓小熊學習吃食野生植物；7月起進一步觀察小熊對人類的趨避與迴避行為，10月經專家學者及醫療團隊會議進行黑熊身體狀況、生存能力及野外生存行為評估，均符合野放條件，並選定司馬限林道但遠離部落的山區野放。

為使在地居民參與並充分知悉野放規畫、做好人熊安全共存的準備，新竹分署於黑熊醫療照護期間，密切與梅園、天狗部落族人討論，除了成立在地黑熊巡守隊、保育柑仔店推廣與換發改良式獵具，在地族人更自主於農忙之餘，協助採集毛柿、青剛櫟等各式野外植物供小熊學習野食。

分署野放前也特別到部落辦說明會，向族人說明野放作業、後續監測方式及人熊相遇時的應變措施，同時組建與部落間的多元聯繫管道，盼透過事前溝通及公私協力，提升部落對黑熊野放的資訊認知與應變能力，降低未來的人熊衝突風險。

今天清晨新竹分署長夏榮生率領分署人員，會同生物多樣性研究所、台北市立動物園、雪霸國家公園管理處、保七總隊第五大隊及野聲環境生態公司等單位組成野放團隊，共同執行野放作業。在天狗部落頭目柯宏憲以泰雅族語獻上祝福後，隨即讓黑熊回歸山林。野放前部落耆老也特別以泰雅族語中代表「夏天」的bagan（芭甘）為黑熊命名，意涵對農作豐收、感恩祭祀及平安順遂長大的期盼，祝福黑熊重返山林後順利適應野外生活，也讓野放增添在地文化意涵。

分署說明，為掌握芭甘野放後的活動情形及棲地利用狀況，將持續透過衛星頸圈及電子圍籬系統追蹤監測，即時掌握牠的活動軌跡。如果芭甘進入電子圍籬預警範圍時，會啟動通報機制及防範措施，並與周邊部落保持密切聯繫，提升社區安全與應變能力。

台灣黑熊活動範圍逐漸擴大，新竹分署於各山村部落持續推動「台灣黑熊生態服務給付」，鼓勵部落及山村居民共同參與台灣黑熊保育工作外，也透過「保育柑仔店」的設置，提供有需求的族人及農民換領改良式獵具，降低誤捕台灣黑熊的風險，營造人與野生動物友善共存的環境。

新竹分署呼籲，民眾如發現台灣黑熊蹤跡或受困情形，應保持安全距離，切勿自行接近、追逐或捕捉，並立即通報相關單位。新竹分署通報專線：03-5224163；林業保育署24小時免費通報專線：0800-000-930（您您您救山林）。

今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供
今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供

今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供
今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供

今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供
今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供

今年2月受困陷阱獲救的台灣黑熊「芭甘」，在相關單位合作照護、野外適應訓練後，今天清晨將牠送回司馬限林道但遠離部落的山區野放。圖／林業保育署新竹分署提供
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