小貓戰勝貓瘟重獲新生 瑞芳動物之家盼民眾給牠們一個家

由貓小病毒引起的貓瘟是高度傳染性疾病，幼貓感染後可能出現嘔吐、腹瀉、白血球降低及嚴重脫水，嚴重時甚至危及生命，新北市瑞芳動物之家之前收到幾隻罹患貓瘟的小貓，在獸醫師與照護團隊持續醫療、照護下，逐漸恢復健康，重新展現活力。

據美國獸醫師協會資料，貓瘟潛伏期大約2～7天，甚至可長達14天，具有高度傳染性，病毒可透過感染貓咪的排泄物、分泌物及受污染的環境或物品傳播，且在環境中具有相當強的存活能力。

瑞芳動物之家站長王嚴緒表示，貓瘟主要感染貓科動物，不會使人類或犬隻罹患貓瘟，但人類可能因手部、衣物、鞋底或器具沾附病毒，成為間接傳播媒介。因此志工、中途照護者及經常餵食街貓的民眾，接觸不同貓咪時應做好手部清潔及器具區隔；若曾接觸疑似感染貓隻或受污染環境，返家後應先更換衣物、徹底清潔雙手及相關物品，再接觸家中貓咪。

這幾隻曾罹患貓瘟的毛寶貝，經獸醫師評估確認康復，民眾認養後，日常居家照護可比照一般貓咪，無須因曾感染貓瘟而過度擔心。但動保處提醒，貓瘟病毒痊癒後仍可能經由糞便持續排出，排毒期約為2至6週不等。為降低病毒傳播風險，若家中已有其他貓咪，建議認養初期先安排獨立空間隔離照護，並至少持續2個月，避免與其他貓咪直接接觸。家中原有貓咪務必完成貓瘟疫苗接種，並依獸醫師建議安排健康管理。

動保處指出，貓瘟目前並無可直接清除病毒的特效藥，治療主要以支持性療法為主，依個別病況提供輸液、止吐及其他必要的醫療處置，並留意脫水、白血球降低及繼發性感染等問題。對照護團隊而言，面對貓咪突然惡化的病況，照護員除了依照醫療指示完成給藥、餵食、配合醫療，更須持續觀察貓咪的精神、食慾及身體狀況，必要時只能灌食、輸液等支持療法、清潔因病毒造成的眼睛、鼻口分泌物阻塞，協助牠們逐步恢復體力。

動保處表示，曾經罹患貓瘟並不代表牠們失去了成為家庭成員的機會。這群走過疾病考驗的貓咪，現在需要的是一個願意給牠們機會的家庭。有意認養的民眾前往瑞芳動物之家，親自認識這些堅強的小生命，以耐心與愛陪伴牠們迎接全新的生活。

康復的炭炭跟烏咪。圖／新北市動保處提供

已康復的小咪。圖／新北市動保處提供

康復的橘子跟小咪。圖／新北市動保處提供