影／宜蘭雙連埤母猴走鋼索數度滑倒驚險回歸 腹中小猴萌樣曝光

宜蘭雙連埤是國家級重要濕地，生態豐富，吳姓車友騎車時目睹母猴在大約2層樓高的電線走鋼索，原子猴子走鋼索並不困難，但這隻母猴為照顧緊抓牠腹部小獼猴，身體重心不穩，行進間數度滑出鋼索外，驚險畫面讓人膽戰心驚，小猴緊抓媽媽的可愛模樣也隨之曝光，所幸母猴護子最後都安全。

雙連埤位於宜蘭員山鄉，台灣低海拔代表性的國家級重要濕地與野生動物保護區。吳姓車友經常騎單車上雙連埤，日前他騎到雙連埤入口處，看見日出灑落金黃大地，美麗極了，忍不住停車欣賞，此時赫然看見母猴正在走鋼索，母猴腹下還攀附一隻可愛小猴，緊抓媽媽不放。

根據目測，電線距離地面約2樓層高，母猴因為身上有小猴，重量與高度，走鋼索時顯得特別小心，不斷使用尾部保持平衡，過程中數度出現重心不穩，一腳已經滑落在鋼索外，讓人捏把冷汗，所幸立即矯正回歸，直到最後母猴抓到鋼索旁的樹枝，沿樹攀附下來，化險為夷。

吳姓車友直呼獼猴是天生走鋼索高手，讓人望塵莫及。根據生態人士表示，其實小猴天生具有很強的抓握反射本能，剛出生的小猴能夠用手腳牢牢抓住媽媽的腹部，當猴媽媽在樹林間移動、爬樹或行走時，猴寶寶就會整隻懸掛或趴在媽媽的腹部下方隨之移動。

母猴的腹下攀附小猴，造成走鋼索時重心不穩，過程中一腳已經滑出鋼索外，險些摔下，讓人看了捏把冷汗。圖／吳姓車友提供

母猴的腹下攀附小猴，造成走鋼索時重心不穩，過程中一腳已經滑出鋼索外，險些摔下，讓人看了捏把冷汗。圖／吳姓車友提供