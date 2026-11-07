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霞喀羅步道驚見台灣黑熊！青山駐在所附近現蹤 林保署籲遊客留意
秋冬賞楓熱門景點霞喀羅國家步道傳出黑熊現蹤！農業部林業及自然保育署新竹分署日前接獲通報，有民眾在步道青山駐在所附近、約6.4公里處目擊台灣黑熊。由於正值秋冬賞景季節，新竹分署提醒登山遊客提高警覺，結伴同行並攜帶熊鈴，降低人熊相遇風險。
新竹分署表示，霞喀羅國家步道是秋冬紅葉季節熱門遊憩景點，平日就有不少遊客及山友前往健行賞景。過去步道周邊曾記錄黑熊活動蹤跡，這次再度於步道沿線目擊，顯示台灣黑熊持續利用當地環境棲息及覓食。
新竹分署指出，為降低人熊相遇的危險，遊客進入山區應提高警覺，盡量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，以降低黑熊接近及攻擊風險。
由於黑熊嗅覺靈敏，新竹分署也提醒，民眾在山區休憩、飲食時，切勿隨意丟棄食物、廚餘及垃圾，避免氣味吸引黑熊靠近，增加人熊接觸的機會。
若在山區遇到黑熊，新竹分署提醒，應保持冷靜並維持安全距離，切勿主動靠近、追逐或為拍照而干擾黑熊。正確做法是面向黑熊、製造聲響，並緩慢後退離開現場，保留足夠空間讓黑熊自行離去。
新竹分署說明，登山時佩戴熊鈴，可在行進間持續發出聲響，提醒周遭野生動物注意人類活動，降低與黑熊不期而遇的機會，提升登山安全。
新竹分署呼籲，民眾在山區活動時，若發現黑熊蹤跡、黑熊進入聚落或受困等情形，應先確認自身安全，再立即通報新竹分署，或撥打林業及自然保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林），共同守護台灣黑熊並降低人熊衝突風險。
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