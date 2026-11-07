霞喀羅步道驚見台灣黑熊！青山駐在所附近現蹤 林保署籲遊客留意

秋冬賞楓熱門景點霞喀羅國家步道傳出黑熊現蹤！農業部林業及自然保育署新竹分署日前接獲通報，有民眾在步道青山駐在所附近、約6.4公里處目擊台灣黑熊。由於正值秋冬賞景季節，新竹分署提醒登山遊客提高警覺，結伴同行並攜帶熊鈴，降低人熊相遇風險。

新竹分署表示，霞喀羅國家步道是秋冬紅葉季節熱門遊憩景點，平日就有不少遊客及山友前往健行賞景。過去步道周邊曾記錄黑熊活動蹤跡，這次再度於步道沿線目擊，顯示台灣黑熊持續利用當地環境棲息及覓食。

新竹分署指出，為降低人熊相遇的危險，遊客進入山區應提高警覺，盡量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可發出聲響的器具，必要時可準備防熊噴霧，以降低黑熊接近及攻擊風險。

由於黑熊嗅覺靈敏，新竹分署也提醒，民眾在山區休憩、飲食時，切勿隨意丟棄食物、廚餘及垃圾，避免氣味吸引黑熊靠近，增加人熊接觸的機會。

若在山區遇到黑熊，新竹分署提醒，應保持冷靜並維持安全距離，切勿主動靠近、追逐或為拍照而干擾黑熊。正確做法是面向黑熊、製造聲響，並緩慢後退離開現場，保留足夠空間讓黑熊自行離去。

新竹分署說明，登山時佩戴熊鈴，可在行進間持續發出聲響，提醒周遭野生動物注意人類活動，降低與黑熊不期而遇的機會，提升登山安全。

新竹分署呼籲，民眾在山區活動時，若發現黑熊蹤跡、黑熊進入聚落或受困等情形，應先確認自身安全，再立即通報新竹分署，或撥打林業及自然保育署免付費專線0800-000-930（您您您救山林），共同守護台灣黑熊並降低人熊衝突風險。

林業及自然保育署新竹分署先前在九九山莊及霞喀羅國家步道周邊接連記錄到台灣黑熊影像與痕跡，提醒山友提高警覺。圖／林業署新竹分署提供