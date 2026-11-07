捕鼠高手反遭黏鼠板困住 動保員3小時助小南蛇脫困

新北市淡水區1處民宅的黏鼠板日前黏住一條小蛇，動保處帶回確認是南蛇幼體。動保員使用沙拉油及麵粉耐心除膠，歷經3個小時終於順利脫困，經獸醫師檢查及休養觀察，確認恢復良好安排適當地點野放，重返自然環境。

小南蛇送抵淡水動物之家時，身體多處被黏膠緊緊黏住，越掙扎反而黏得越牢。為避免強行拉扯造成鱗片及皮膚受傷，動保員先以沙拉油慢慢浸潤黏著部位，降低黏膠黏性，再逐段將蛇身與黏鼠板分離，用麵粉吸附殘留的油脂及黏膠。經過反覆上油、除膠及清洗，終於讓小南蛇恢復「無膠一身輕」的模樣。

獸醫師黃仲煜說明，黏鼠板黏著力強，動物誤觸後常因掙扎造成更多部位遭黏住，因此救援時不能直接用力拉扯。此次利用食用油降低黏膠黏性，再搭配麵粉吸附殘膠，逐步將蛇身清理乾淨。所幸小南蛇並無明顯外傷，經休養觀察後活動力恢復正常，確認身體狀況良好後即安排野放。

黃仲煜指出，南蛇是臺灣常見的大型無毒蛇類，主要分布於中、低海拔地區，以鼠類等小型動物為食，是自然界中的「捕鼠高手」，對控制鼠類族群及維持生態平衡具有重要作用。民眾在住家附近發現南蛇或其他蛇類時，應保持適當距離，不要主動捕捉或攻擊，讓蛇自行離開即可。

新北市動保處表示，黏鼠板除了捕捉老鼠，也可能誤黏蛇類、鳥類、蜥蜴等野生動物，若放置於庭院、倉庫出入口或鄰近草叢等區域，更應特別留意。民眾使用黏鼠板應慎選位置並定時查看；若發現蛇類或其他動物誤觸受困，切勿強行拉扯，以免造成動物受傷，應立即撥打1959或02-29596353通報動保處，由專業人員協助處理。

新北市淡水區1處民宅的黏鼠板日前黏住一條小蛇，動保員使用沙拉油及麵粉耐心除膠。圖／新北市動保處提供

小南蛇越掙扎反而黏得越牢。圖／新北市動保處提供