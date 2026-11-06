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瀕危狐蝠保育有成 花蓮6年翻4倍力拚5年內增至500隻

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，呈現與林業署多年來推動狐蝠保育的成果，也帶領民眾深入了解這群可愛又獨特的「夜間飛行員」。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，呈現與林業署多年來推動狐蝠保育的成果，也帶領民眾深入了解這群可愛又獨特的「夜間飛行員」。記者王燕華／攝影

台灣狐蝠被列為瀕臨絕種的一級保育類野生動物，花蓮是台灣本島唯一穩定棲地。林業保育署與花蓮縣府聯手保育、監測，族群數量從6年前約50隻增加到目前210隻，且野外幼蝠占比穩定，顯示族群持續繁衍，希望5年內將花蓮的狐蝠族群提升至500隻。

台灣狐蝠與台灣黑熊、石虎同屬一級保育類動物，近年僅在龜山島、綠島及花蓮有目擊紀錄。全台僅約600隻。花蓮6年前監測約50隻，最近一次已增加至210隻，保育成果逐漸展現。

花蓮縣府舉辦「果實咬一口・宵夜巡邏隊」台灣狐蝠保育特展，讓保育成果走入百貨公司，即日起至12月10日在遠東百貨花蓮店一樓藝文陳列展區展出，透過可愛的狐蝠IP角色、趣味科普展板及互動闖關遊戲，帶領民眾認識這群珍貴又神祕的「夜間飛行員」。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，為更精準掌握狐蝠活動情形，近年共標放16隻狐蝠，在牠們身上裝設衛星發報器，發現狐蝠對棲地相當忠誠，找到喜愛的棲地後，就成為「宅男宅女」，超過9成個體白天棲息在棕櫚科植物上，傍晚準時外出覓食，生活相當規律。

黃群策說，花蓮市南北濱公園、文化局及氣象站一帶，有狐蝠喜愛取食的大葉山欖、瓊崖海棠、福木等植物，也具備開闊場域，讓狐蝠可以避開天敵，成為牠們首選的棲地。持續追蹤監測也發現，野外幼蝠占比穩定，顯示台灣狐蝠在花蓮穩定繁衍，族群逐漸擴張。

黃群策表示，未來將與縣府持續攜手優化棲地，串聯各級學校與機關成立「狐蝠保育大聯盟」，並爭取OECM（其他有效保育地區）認證，目標5年內將花蓮台灣狐蝠數量提升至500隻，讓台灣狐蝠成為花蓮獨特的生態標誌。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，近年持續透過夜觀活動、棲地修樹教育等方式，宣導民眾與狐蝠共存。此次特展規畫8大主題展區，包括像素風格互動遊戲「一起來夜遊北濱公園」，將台灣狐蝠生活情境融入遊戲關卡，另展出研究團隊追蹤狐蝠使用的「天線小背包」，讓民眾深入了解狐蝠在花蓮的活動環境。展覽期間每周末安排專業解說員定時導覽，帶領民眾認識狐蝠習性，學習「不干擾、不打燈、不接觸」的友善觀察原則。

林業署花蓮分署及花蓮縣政府農業處持續推動狐蝠保育工作，不只族群數量大幅提升，野外也常見狐蝠媽媽帶著寶寶的畫面，幼蝠占比穩定。圖／鍾秀綢提供
林業署花蓮分署及花蓮縣政府農業處持續推動狐蝠保育工作，不只族群數量大幅提升，野外也常見狐蝠媽媽帶著寶寶的畫面，幼蝠占比穩定。圖／鍾秀綢提供

花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，呈現與林業署多年來推動狐蝠保育的成果，也帶領民眾深入了解這群可愛又獨特的「夜間飛行員」。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，呈現與林業署多年來推動狐蝠保育的成果，也帶領民眾深入了解這群可愛又獨特的「夜間飛行員」。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，讓民眾了解這群可愛也獨特的夜間飛行員，並學習與狐蝠共存。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府農業處即日起在遠百花蓮店推出台灣狐蝠保育特展，讓民眾了解這群可愛也獨特的夜間飛行員，並學習與狐蝠共存。記者王燕華／攝影

花蓮 龜山島 族群

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