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花蓮台灣狐蝠數量逾200隻 將爭取保育共生地認證

中央社／ 花蓮縣6日電

林業保育署花蓮分署耗時6年監測台灣狐蝠，數量從50隻提升至超過200隻，顯示花蓮本島唯一穩定繁衍基地，未來會攜手花蓮縣府爭取OECM（保育共生地）認證，目標5年內將數量提升至500隻。

台灣狐蝠是台灣珍貴的一級保育類動物，與台灣黑熊、石虎同為瀕臨滅絕的物種，近年追蹤研究調查，僅在龜山島、綠島及花蓮有目擊紀錄，全台數量約600隻，花蓮市就有約210隻穩定族群，是本島重要的棲地。

因台灣狐蝠活動範圍與人類生活區域高度重疊，林業保育署花蓮分署及花蓮縣府農業處合作，即日起至12月11日，在遠東百貨花蓮店一樓藝文陳列展區，展出「台灣狐蝠保育特展」，要讓社區及民眾認識這群嬌客，共同守護台灣狐蝠。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，花蓮市北濱、明禮路及美崙溪口一帶的行道樹、校園樹木多以瓊崖海棠、大葉山欖、欖仁、福木為主，是台灣狐蝠最愛的果實，加上佔地空曠，可避開天敵，因此成為「吃得好、住得好」的棲息地首選。

黃群策說，這幾年投入台灣狐蝠觀測，在16隻狐蝠身上裝設衛星發報器，過去原本以為狐蝠很會遷徙，1天可飛70公里，甚至有學者懷疑花蓮的狐蝠是從龜山島飛來的，調查結果並不是這樣。

黃群策說，根據追蹤個體顯示，台灣狐蝠一旦選定棲息地，就會變成「宅男宅女」，白天躲在遮蔽度高的棕櫚科植物休息，固定傍晚時間外出覓食，近年監測野外幼蝠佔比維持穩定，證實族群正在擴張。

為讓台灣狐蝠穩定在花蓮棲息，黃群策說，花蓮分署與花蓮縣府、學校等機關串聯成「狐蝠保育大聯盟」，舉辦志工培訓、樹木修剪講座等，打造狐蝠宜居的環境，目標未來5年將數量提升至500隻，並爭取OECM（保育共生地）認證，讓台灣狐蝠成為花蓮特有的標誌。

花蓮縣府農業處長陳淑雯提到，台灣狐蝠保育不只是增加族群數量，也要教育民眾與狐蝠共存，因此透過展覽、定期導覽及棲地範圍修樹教育推廣保育，確保狐蝠的食物來源不中斷，也教育民眾在野外發現台灣狐蝠，應遵守不打燈、不接觸及不打擾的三不原則。

花蓮 龜山島 林業

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