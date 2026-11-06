影／「嘴邊肉」出沒注意！台北動物園馬來貘母女首度戶外亮相

台北市立動物園的馬來貘「Putri」和「Treepeva」（「嘴邊肉」台語諧音）母女，日前搬遷到穿山甲館一旁的熱帶雨林區大水池。園方說，遊客最近將有機會看到馬來貘母女倆在戶外場地和水池一步一趨的親子活動畫面，這是她們首次戶外亮相。

動物園介紹，馬來貘「Treepeva」是馬來貘媽媽「Putri」、爸爸「貘樹」的寶寶，8月17日出生，目前約2個多月大。寶寶日前和媽媽一起搬遷至穿山甲館前的熱帶雨林區，經過一段時間適應後，保育員11月4日開始嘗試讓親子檔到戶外水池區活動。

園方說，保育員先引導「Putri」在活動場的兩座「島」之間探索、熟悉環境，接著才讓寶寶跟著媽媽一起到戶外。初次探索新環境的「Putri」顯得有些緊張，快步四處走動、探索，而寶寶則緊跟在媽媽身後小跑步。為了讓寶寶能安全探索陌生水域，園方特別降低水池水位，母女倆多次下水活動，逐漸熟悉新的戶外空間。

動物園表示，遊客最近開始有機會看到馬來貘母女倆來到戶外場地和水池活動，除了寶寶「Treepeva」，這也是來自新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下新加坡動物園的馬來貘媽媽「Putri」初次亮相和遊客見面。

另外，因應熱帶雨林區整修工程，馬來虎夫妻檔最近也陸續搬家，雌性馬來虎「Shima」上周先搬遷到園區不對外開放參觀的保育研究中心，今天，照養團隊也接著將雄性馬來虎「Arhaa」移居保育區，直到熱帶雨林區更新工程告一段落，才會再回到新環境和大家再見面。

園方提醒，熱帶雨林區的「老虎店」賣店將配合營業至11月9日，周邊的遊客步道活動區域也將陸續暫停開放參觀，屆時請遊客見諒。

大家經過穿山甲館時，不妨先到一旁大水池停留，觀察馬來貘親子的互動，一起見證馬來貘寶寶「Treepeva」的成長過程。圖／台北市立動物園提供

馬來貘「Putri」和「Treepeva」母女日前搬遷到穿山甲館一旁的熱帶雨林區大水池。圖／台北市立動物園提供

遊客最近將有機會看到馬來貘寶寶跟著媽媽在戶外場地和水池一步一趨的親子活動畫面。圖／台北市立動物園提供