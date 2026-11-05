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影／中壢驚見獼猴爬電桿、趴趴走 農業局巡查：勿靠近、勿餵食
桃園市中壢區民族路五段今天下午有民眾，竟有一隻台灣獼猴出現在市區，而且還在爬電線桿，並拍下影片提醒民眾，已經通報動保處，桃園市農業局回應，已派員持續巡查，提醒民眾不要靠近及餵食。
民眾拍下影片，指出住在過嶺民族路五段的居民注意，有一隻猴子在民宅和電線桿上啪啪走，已通報動保處處理。
從影片可見，這隻猴子一路從靠近便利商店的電線，一直攀爬，如同把電線當成藤蔓一樣，有其他路人發現猴子的蹤跡，也有在馬路停等紅燈的機車騎士猛地一抬頭，發現猴子的身影，最後猴子跳到電線桿的另一頭，往其他地方離去。
桃園市農業局表示，此案已接獲通報，目前已派員持續巡查，如有民眾發現蹤跡，請秉持不接觸、不干擾、不餵食的三不原則，並保持適當距離。
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