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4天愛愛51次！專家目睹公牛、公驢「跨物種互動」：前所未見

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現公驢與公牛之間產生跨物種的情誼。照片為示意圖。圖／ingimage
專家發現公驢與公牛之間產生跨物種的情誼。照片為示意圖。圖／ingimage

動物之間竟然也會發展出跨物種的親密關係！義大利研究團隊在衣索比亞意外發現，一頭公牛與一隻公驢不僅經常互相舔舐、磨蹭，還會出現交配動作，甚至主動尋找彼此。研究人員觀察後認為，牠們的互動可能不只是性行為，更具有維繫情感與社交關係的功能。

據《衛報》（The Guardian）報導，義大利比薩大學（University of Pisa）研究團隊原本在衣索比亞研究獅尾狒，卻在午餐休息時，意外目睹一頭公牛騎在公驢身上，讓研究人員驚訝不已。

這對特殊組合分別名叫阿基里斯（Achilles）的公牛與帕特羅克羅（Patroclo）的公驢，牠們的名字取自希臘神話中的兩名英雄。阿基里斯和帕特羅克羅不只是親密戰友，有部分古希臘作家也將他們描繪為同性戀人，因此研究人員才會借用這兩個名字，呼應公牛與公驢之間特殊的同性親密關係。

這兩隻動物屬於不同飼主，只有每天到同一片草地放牧時才會相遇。研究團隊在兩者共同放牧的4天內，記錄到公牛騎乘公驢多達51次，而且在騎乘前後，牠們經常互相舔舐、磨蹭。相較於其他公驢會躲避公牛的接近，帕特羅克羅卻經常主動將臀部朝向阿基里斯，甚至會輕咬對方。

研究人員還發現，兩隻動物會主動尋找彼此。當阿基里斯接近其他動物時，帕特羅克羅甚至會上前吸引牠的注意。研究期間，牠們未曾嘗試騎乘其他同類動物。

研究共同作者帕拉吉博士（Elisabetta Palagi）指出，這種跨物種關係相當罕見，也是首次有相關行為獲得學術文獻記錄。研究團隊認為，兩者之間沒有明顯的強迫跡象，騎乘行為也未必只是為了展現支配地位。

這項研究已經刊登在《當代生物學》（Current Biology）期刊。研究人員指出，動物的性行為不一定以繁殖為目的，也可能是建立親密關係的一種方式。這對公牛與公驢的特殊情誼，不僅讓科學家大開眼界，也顯示動物之間的社交與情感連結，可能比人類過去想像的更加複雜。

公牛 衣索比亞 性行為

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