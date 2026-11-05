【動物冷知識】頭部尿尿？腸子在腿上？ 3動物消化系統太驚奇

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海蜘蛛的腸子，居然長在腿上！？

他們用腳吃飯嗎？今天一起來看看，3個動物消化系統的冷知識吧！

人類的脊髓位於後背，腸道則位於腹部，這樣的身體構造在許多脊椎動物身上都很常見。不過，蝦子卻跟我們相反！

蝦子的腸道沿著後背延伸，負責傳遞神經訊號的腹神經索，反而位於身體腹側，與人類的排列方式正好相反！

不只如此，蝦子的排泄系統也很有意思！

他們負責排尿的器官主要位於頭部附近，排尿孔則開在觸角基部，能將尿意連同代謝廢物排出體外。

至於糞便，則會經過腸道，最後從尾部附近的肛門排出。

簡單來說，蝦子不只腸道長在背側，還有著「頭部尿尿、尾部大便」的特殊構造！

海蜘蛛雖然名字裡有「蜘蛛」，但他們並不是真正的蜘蛛。過去的研究曾將他們與蜘蛛、蠍子及鱟等螯肢動物歸為近親。不過海蜘蛛其實是演化歷史相當悠久且獨特的一群動物，至今仍難以確定哪一類現生動物與他們的親緣關係最為接近。

海蜘蛛的身體非常小，軀幹內能容納器官的空間有限。不過，他們的腿倒是挺長的！

因此，他們的腸道會分支延伸到步行足裡，部分器官也會延伸到腿部，充分利用每一寸空間。

更特別的是，這些腿部的腸道分支也能參與消化與養分吸收。

對海蜘蛛來說，肚子太小根本不是問題，畢竟他們還有八條腿可以拿來裝食物呢！

蛤蜊的腸道與心臟排列很特別，他們的腸道竟然會直接穿過心臟的心室！

不過別擔心，食物並不會跑進心臟的血液循環空間，而是在腸道內通過心室，兩者依然各司其職。

說到做事用心，蛤蜊表示：「我連大便都很用『心』！」

參考資料：1、2、3