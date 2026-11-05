快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】頭部尿尿？腸子在腿上？ 3動物消化系統太驚奇

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海蜘蛛的腸子，居然長在腿上！？

他們用腳吃飯嗎？今天一起來看看，3個動物消化系統的冷知識吧！

人類的脊髓位於後背，腸道則位於腹部，這樣的身體構造在許多脊椎動物身上都很常見。不過，蝦子卻跟我們相反！

蝦子的腸道沿著後背延伸，負責傳遞神經訊號的腹神經索，反而位於身體腹側，與人類的排列方式正好相反！

不只如此，蝦子的排泄系統也很有意思！

他們負責排尿的器官主要位於頭部附近，排尿孔則開在觸角基部，能將尿意連同代謝廢物排出體外。

至於糞便，則會經過腸道，最後從尾部附近的肛門排出。

簡單來說，蝦子不只腸道長在背側，還有著「頭部尿尿、尾部大便」的特殊構造！

海蜘蛛雖然名字裡有「蜘蛛」，但他們並不是真正的蜘蛛。過去的研究曾將他們與蜘蛛、蠍子及鱟等螯肢動物歸為近親。不過海蜘蛛其實是演化歷史相當悠久且獨特的一群動物，至今仍難以確定哪一類現生動物與他們的親緣關係最為接近。

海蜘蛛的身體非常小，軀幹內能容納器官的空間有限。不過，他們的腿倒是挺長的！

因此，他們的腸道會分支延伸到步行足裡，部分器官也會延伸到腿部，充分利用每一寸空間。

更特別的是，這些腿部的腸道分支也能參與消化與養分吸收。

對海蜘蛛來說，肚子太小根本不是問題，畢竟他們還有八條腿可以拿來裝食物呢！

蛤蜊的腸道與心臟排列很特別，他們的腸道竟然會直接穿過心臟的心室！

不過別擔心，食物並不會跑進心臟的血液循環空間，而是在腸道內通過心室，兩者依然各司其職。

說到做事用心，蛤蜊表示：「我連大便都很用『心』！」

參考資料：123

動物 蝦子 腸道 蜘蛛 蠍子 器官

帽子-Hatto

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【動物冷知識】小時候吃葷、長大吃素 揭開「綠蠵龜」名字由來

【動物冷知識】兔子頭上冒出「鹿角」！3種動物詭異疾病 連癌症都能傳

20年沒看過！60歲婦屁股怪怪竟拉出「整條蛔蟲」 醫師也嚇到

幫寵物辦告別式「太奢侈嗎？」 要知道老人失去毛小孩…後果很可怕

相關新聞

台灣中油：持續推動三接生態保育 兼顧能源安全與環境永續

台灣中油公司今天表示，為提供台電大潭電廠7~9號燃氣機組及北部民生、工業及燃氣發電廠的新增天然氣需求，觀塘液化天然氣接收站（三接）已於114年11月正式供氣。自規劃建站迄今皆嚴格遵守環評承諾，並持續投入生態調查、監測與棲地維護等各項保育工作。三接未開發區域（G1、G2、G3區）更於115年獲海洋委員會首波海洋有效保育區認定，展現台灣中油持續推動生態保育的具體成果。

【動物冷知識】頭部尿尿？腸子在腿上？ 3動物消化系統太驚奇

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？海蜘蛛的腸子，居然長在腿上！？

北市動物園邀親子池上住一晚 與草原動物當鄰居

台北市立動物園自2003年起與台糖池上牧野渡假村合作，陸續將蒙古野馬等動物移居當地自然環境，目前園區免費開放，12月5日...

淡水公司田溪6座攔水堰全拆除 生態復育見成效、穿山甲現蹤

新北市淡水公司田溪過去因農業灌溉需求設置多座攔水堰，阻礙魚蝦洄游及生態廊道。新北市水利局投入6432萬餘元推動河川整治，今年8月完成最後一座攔水堰拆除，累計拆除6座攔水堰、改善1100餘公尺護岸，透過生態友善工法恢復河川自然樣貌。完工後生態調查也發現翠鳥、白鼻心等生物，紅外線相機更拍到二級保育類穿山甲出沒，展現生態復育成果。

台灣黑熊出沒！大雪山小神木步道暫時封閉 若突然相遇專家教你這樣做

大雪山國家森林遊樂區「小神木步道」有遊客目擊台灣黑熊出沒。表示，林業及自然保育署台中分署表示，為維護遊客安全，即日起暫時封閉小神木步道，預計於11月7日周六重新開放，提醒遊客配合封閉措施，暫勿進入步道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。